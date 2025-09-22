Силы ПВО сбили две воздушные цели над морем у Севастополя и Качи

Вечером над Севастополем были сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. По его словам, объекты противовоздушной обороны уничтожили цели над морской акваторией вблизи поселка Кача.

В городе в это время звучала воздушная тревога, а наземный общественный транспорт временно прекратил работу. По предварительной информации, объекты инфраструктуры не пострадали. Михаил Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие, находиться в безопасных местах и не снимать работу сил ПВО, а также никуда не выкладывать такие кадры, призвав доверять только официальной информации.

Губернатор отметил, что военные продолжают работать по уничтожению воздушных целей. Громкие звуки взрывов, которые были слышны в городе, связаны именно с действиями сил противовоздушной обороны.