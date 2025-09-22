Белый дом: Трамп считает признание Палестины «наградой» для «Хамаса»

Президент США Дональд Трамп не хочет признавать Палестину как государство, поскольку это будет «награда» для палестинского движения «Хамас». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский президент не воспринимает всерьез решения других государств признать Палестину.

«Честно говоря, он считает, что это награда для ХАМАС. Поэтому он считает, что эти решения — просто очередная болтовня, а не конкретные действия со стороны некоторых наших друзей и союзников»,— сказала госпожа Левитт во время пресс-конференции в Белом доме. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции.

На данный момент государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. Несколько стран, в том числе европейских, пополнили этот список в 2024—2025 годах. Это произошло, несмотря на вето США на полноправное членство Палестины в ООН, наложенное в прошлом году.