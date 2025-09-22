Массовые гуляния отменили на День образования Тамбовской области

Избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов принял решение отменить массовые гуляния, концерты и фейерверки в День образования региона, который будут праздновать в субботу, 27 сентября. «В конце этой недели, 27 сентября, будет отмечаться у нас День образования Тамбовской области. И здесь хочу сразу сказать, что никаких массовых гуляний с концертами, фейерверками мы проводить в этом году не будем. Я уверен, что все, безусловно, отнесутся с пониманием к данной ситуации. Уверен, что любовь к Тамбовской области и уважение к ее истории мы все проявим своими, коллеги, реальными делами, которые будут нацелены на развитие нашего региона»,— сказал господин Первышов на планерке в облправительства в понедельник, 22 сентября.

Евгений Первышов также напомнил на планерке, что в 2029 году в регионе будут праздновать 250-летие со дня создания Тамбовского наместничества: «У нас есть указ президента о праздновании 250-летия, которое пройдет непосредственно в 2029 году. Это не значит, что мы именно только в 2029-м будем проводить какие-то мероприятия и вводить знаковые для области объекты. Я считаю, что каждый год мы должны этим заниматься в преддверии этой значимой памятной даты. Начнем мероприятия со следующего года». В частности, в 2026 году в Тамбове планируют установить памятник первому наместнику региона Гавриилу Державину. «Помимо монументов, памятников все-таки считаю, что мы должны заниматься и повышением качества жизни жителей»,— отметил Евгений Первышов.

Сергей Калашников