В Черноземье 23 сентября будет ясно и сухо, от +13°C до +29°C

Во вторник, 23 сентября, во всех регионах Черноземья прогнозируется ясная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +13°C до +29°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет ясно, без осадков. Ночью температура составит +13°C, днем — +27°C.

В Воронеже в течение суток также ожидается ясная погода. Ночью температура опустится до +14°C, днем — поднимется до +29°C.

В Курске в течение суток тоже будет ясно. Ночью температура составит +15°C. Днем воздух прогреется до +26°C.

В Липецке в течение суток прогнозируется ясная погода. Ночью — до +14°C. Днем температура достигнет +28°C.

В Орле в течение суток будет ясно. Ночью температура составит до +14°C. Днем — до +25°C.

В Тамбове в течение суток сохранится ясная погода. Ночью температура опустится до +13°C, днем поднимется до +28°C.

Егор Якимов