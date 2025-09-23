Глава «Роскосмоса» пообещал производителям микроэлектроники стабильный спрос

В национальном проекте «Космос» заложены конкретные объемы заказов на отечественную микроэлектронику. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов 22 сентября на форуме «Микроэлектроника-2025». Благодаря этому, по его мнению, представители отрасли смогут планировать производственные мощности и инвестиции в развитие технологий в условиях стабильного спроса от государства на электронные компоненты.

«Условно, за десять лет нам нужно изготовить 1 тыс. космических аппаратов,— привел пример господин Баканов.— Для этого потребуется изготовить и запустить порядка 300 ракет-носителей, то есть 20–30 в год» (цитата по ТАСС). Один аппарат в среднем содержит 2 тыс. компонентов радиоэлектроники, поэтому речь идет о заказе на миллионы изделий, не считая тех «десятков и сотен тысяч устройств», что нужны для наземной инфраструктуры и работы потребительских терминалов, добавил глава корпорации.

Он также подчеркнул важность привлечения в космическую отрасль частных компаний и сообщил, что «Роскосмос» совместно с Минпромторгом и Российской академией наук уже создал два реестра необходимых электронных компонентов: межотраслевой (на 30 тыс. позиций) и отраслевой космический (4,9 тыс.). Единые реестры упростят координацию заказов и снизят риск дублирования разработок, уверен Дмитрий Баканов.

Отметим, что упомянутые гендиректором «Роскосмоса» цифры, касающиеся количества ракет и запусков, были лишь примерным расчетом для демонстрации объемов требуемой компонентной базы. На самом деле по новому нацпроекту уже на первом этапе «Роскосмос» при нынешних производственных мощностях в 30 ракет-носителей ежегодно планирует увеличить количество запусков для научных и коммерческих миссий до 56 в год, к 2030 году — до 66, а к 2036-му — до 113. Всего же за 11 лет предполагается вывести на орбиту 1118 космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции, из которых 190 аппаратов планируется финансировать за счет бюджета и 928 — из внебюджетных источников.

Дмитрий Сотак