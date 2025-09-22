Исключен без права на обжалование

Тверской суд Москвы отказался рассматривать иск депутата Госдумы Ярослава Нилова, который оспаривает свое исключение из фракции ЛДПР. Суд пришел к выводу, что обжалование действий депутатов в судебном порядке «означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную их деятельность», а это недопустимо, поскольку нарушает основы конституционного строя и принцип разделения властей, закрепленный в Конституции. Об этом говорится в отказном определении, которое получил господин Нилов. Его представитель с решением категорически не согласен и обещает его оспорить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Нилов во время заседания Госдумы (апрель 2025 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ярослав Нилов во время заседания Госдумы (апрель 2025 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, что в июне 2025 года один из старожилов ЛДПР Ярослав Нилов был исключен из партии и фракции «за нарушение партийной дисциплины» (поводом для этого стала его публичная критика в адрес руководства партии). Он оспорил в суде оба эти решения. Иск об исключении из партии 15 октября рассмотрит Мещанский суд. А вот иск с просьбой признать незаконным исключение из фракции (депутат настаивает на том, что действующее законодательство такой возможности просто не предусматривает) был возвращен без рассмотрения.

Тверской райсуд столицы пришел к выводу, что депутаты Госдумы обладают неприкосновенностью, что исключает рассмотрение в порядке административного судопроизводства каких-либо требований к ним.

Они также не относятся к должностным лицам, на которых распространяется закон о госслужбе, а так как фракция — это собрание депутатов, то это правило распространяется и на нее тоже.

«Учитывая, что деятельность депутатов, обладающих неприкосновенностью, обусловлена спецификой полномочий… обжалование их действий в судебном порядке на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную их деятельность, что недопустимо, поскольку нарушает основы конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ»,— говорится в определении Тверского суда.

Электоральный юрист Гарегин Митин, представляющий Ярослава Нилова в суде, говорит, что обязательно обжалует это решение.

Скорее всего, суд просто не захотел создавать прецедент, рассуждает он, ведь такие отказы обычно выносят по искам «городских сумасшедших», которые пытаются подать в суд, например, на президента. В обычной же ситуации, если суд делает вывод о неподсудности ему какого-то дела, то он как минимум уточняет, куда же в таком случае следует обращаться (а то и сам передает иск по подсудности), отмечает эксперт. В данном же случае получается, что исключенный из фракции депутат вообще не подлежит судебной защите. Но право на такую защиту — это конституционное право гражданина, напоминает господин Митин.

Ссылка на принцип разделения властей в данном случае нерелевантна, согласен руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.

Из этого принципа вытекает ровно обратное, уверен он: во-первых, судебная власть уполномочена проверять решения двух других ветвей, а во-вторых, каждое право должно быть защищено. В данном случае судебная защита — это такая же гарантия независимости депутатского мандата, подчеркивает эксперт. Рассмотрению в порядке конституционного судопроизводства этот спор тоже не подлежит, продолжает господин Брикульский, ведь депутат Нилов не добивается отмены какого-либо закона, а просит проверить решение фракции. Это даже не акт Госдумы или равный ему, так что под компетенцию Конституционного суда он в любом случае не подпадает, заключает юрист.

Анастасия Корня