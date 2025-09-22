В двух селах Переславского округа завершены работы по программе «Наши дворы»

В селах Смоленское и Андрианово Переславль-Залесского округа построены две новые спортивно-игровые площадки. Они стали частью программы «Наши дворы», инициированной губернатором Михаилом Евраевым, сообщили в правительстве региона.

Михаил Евраев отметил, что программа «Наши дворы» помогает обновлять и преобразовывать не только крупные города, но и небольшие населенные пункты. С начала года в регионе благоустроили 44 двора и установили 23 площадки. Новые объекты в Смоленском и Андрианово оснащены современным оборудованием, малыми архитектурными формами и удобствами для отдыха.

«К благоустройству подходим комплексно и создаем востребованные и удобные пространства с учетом пожеланий жителей. Новые объекты в Переславль-Залесском округе уже стали центрами притяжения для людей разных возрастов», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Всего с 2022 по 2025 год в рамках программы «Наши дворы» завершили 1001 проект, на что выделили 5 млрд рублей. В этом сезоне планируется обустроить 178 объектов на сумму около 1 млрд рублей.

«Важно, что мы создаем не просто объекты, а полноценные общественные пространства, где комфортно всем: детям, родителям, старшему поколению», — отметил министр регионального развития Евгений Чуркин.

В 2024 году Ярославская область получила премию Минстроя России «Лучший регион по реализации программ благоустройства дворов».

Антон Голицын