Эрдоган: ООН больше не способна выполнять свои основные функции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ООН больше не может выполнять свои функции. В статье для Newsweek он отметил, что организация руководствуется интересами только пяти стран при принятии решений по региональным и глобальным кризисам.

«Организация Объединенных Наций, созданная после Второй мировой войны для поддержания мира и безопасности, к сожалению, больше не способна выполнять свою основную функцию перед лицом современных кризисов и конфликтов»,— написал господин Эрдоган. Он отметил, что «несправедливая структура» организации нуждается в реформе, чтобы соответствовать ее основополагающим принципам.

Господин Эрдоган добавил, что справедливый мир достижим только путем признания Палестины как государства, разрешения ее конфликта с Израилем, а также путем установления стабильности в Сирии.