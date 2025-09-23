Что такое СНЭ

Системы накопления энергии (СНЭ) включают батарею, устройство сопряжения с сетью и элементы управления. В том числе могут иметь модули, позволяющие анализировать уровень нагрузки сети и управлять графиком заряда и разряда, отмечается на сайте российского поставщика СНЭ «Атомэнергопромсбыт» (входит в «Росатом»).

Основная задача СНЭ — выдача электроэнергии во внутреннюю сеть в те часы, когда стоимость электроэнергии и мощности максимальна. Это должно позволить заместить какую-то часть резерва, одновременно сглаживая максимумы потребления (СНЭ смогут работать до шести часов днем, столько же времени требуется на зарядку ночью).

Пока в России построено только 1,5 ГВт гидроаккумулирующих электростанций и несколько частных маломощных накопителей, в то время как в мире уже работает около 110 ГВт сетевых СНЭ.