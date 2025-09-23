Российских мэров научат развивать международные связи

В Московском государственном университете международных отношений (МГИМО) 22 сентября стартовало обучение первого потока Международной школы муниципального лидерства. Слушателями программы, разработанной при поддержке администрации президента (АП) и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), стали 25 российских градоначальников, в том числе мэры Мурманска, Ростова-на-Дону и Тюмени Иван Лебедев, Александр Скрябин и Максим Афанасьев.

Обучение состоит из трех модулей. Первый, организованный на площадке МГИМО, посвящен использованию существующей инфраструктуры для поддержки международных проектов. Мастер-классы для мэров проведут представители АП, парламента, правительства и других заинтересованных структур. Второй модуль стартует в октябре в рамках муниципального форума БРИКС: градоначальников обучат формированию команд для эффективного международного взаимодействия. Наконец, третий модуль в ноябре будет представлять собой международную стажировку — в частности, в КНР, ОАЭ, Вьетнаме и других дружественных странах.

По данным организаторов, на участие в программе было подано более 100 заявок от глав муниципальных образований из 71 региона России. «Обучение в рамках международной повестки является крайне важным для муниципальных команд, поскольку открывает новые горизонты для обмена опытом и реализации совместных проектов»,— заявила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Андрей Прах