Сотрудникам выставляют оценки

Хотя существенная часть работодателей проявляет интерес к внедрению систем оценки эффективности сотрудников, на практике их используют только чуть более трети организаций, следует из опроса компании—разработчика платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz.

Согласно полученным данным, регулярно такую оценку эффективности проводят 38% работодателей. Еще 31% представителей компаний сообщили о планах ее внедрения, также 31% не использует этот инструмент и не рассматривает его применение в будущем.

Чаще всего к подобной практике прибегают компании из сферы производства и промышленности (23%), сектора ИТ/SaaS (предоставление и обслуживание софта, 17%, и торговля, 9%). В медиаотрасли, строительстве и транспортной сфере такую оценку проводят по 6% опрошенных компаний. Финансовый сектор и здравоохранение — отрасли, казалось бы традиционно ориентированные на показатели эффективности, демонстрируют минимальные значения по этой части — 4% и 5% соответственно.

Среди целей, ради которых компании внедряют системы оценки эффективности сотрудников, чаще всего назывались планирование карьерного роста (79%), построение программ развития и обучения (77%), пересмотр зарплат и бонусов (77%). Для 42% работодателей этот инструмент нужен для управления талантами, а 40% увязывают его с планированием преемственности и грейдированием (определение важности должности в компании).

Для оценки эффективности работников компании используют большой набор инструментов: от собственных решений и простых таблиц в Excel или форм-опросов до привлечения специализированных платформ. Такая фрагментарность методов подтверждает незрелость этого рынка и отсутствие универсального стандарта, отмечают авторы исследования. Они подчеркивают, что автоматизация процесса воспринимается респондентами как наиболее востребованный вектор развития.

«Компании осознают ценность систем оценки персонала, но сталкиваются с отсутствием удобных инструментов. Это означает, что рынок готов к росту: при появлении технологичных и простых решений оценка эффективности станет нормой»,— говорит директор по продукту Skillaz Андрей Синякин. В то же время, возражает партнер Cornerstone Владислав Быханов, сейчас бизнес постепенно сокращает бюджеты на наем и HR-процессы в целом и вряд ли массово готов к активным закупкам новых инструментов.

Анастасия Мануйлова