Росавиация: московские аэропорты работают в штатном режиме

Аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают самолеты, сообщили в Telegram-канале Росавиации

«Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов»,— отметили в агентстве. В Росавиации призвали доверять информации о работе аэропортов только от проверенных источников.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о введении плана «Ковер» после налета БПЛА на Москву. Над городом сбили 9 беспилотников.