Договор стратегического значения

Россия готова сохранить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), об этом заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. А система соглашений России и США по контролю над ядерными вооружениями почти полностью демонтирована. Последнее из них — ДСНВ — истекает в следующем году. Президент России предложил сохранить статус-кво, который устоялся благодаря договору.

Путин добавил, что после истечения соглашения Россия готова придерживаться его основных положений еще год. Но это возможно только в случае аналогичных шагов США: «Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом. Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ».

Среди прочего президент поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. “Ъ FM” обсудил заявления Владимира Путина с директором Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексеем Арбатовым: «Это очень важный шаг и достаточно неожиданный. Тем более следует это высоко оценить, потому что окончание срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях без всякого продолжения положило бы конец всей системе контроля над ядерным оружием, которая существует уже больше 60 лет. Под угрозой был бы и договор о нераспространении ядерного оружия, и договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия и многие другие важнейшие соглашения. Иными словами, стратегическая стабильность за год-два окончательно бы разрушилась.

Что касается дальнейшей судьбы ДСНВ, конечно, будет многое зависеть от реакции США, но просто обмен нотами и мнениями будет недостаточным. Нужно возобновить консультации по стратегической стабильности, которые на короткое время были начаты в 2021 году, потом прерваны. Необходимо обсуждать все вопросы, которые накопились к этому времени, и новые темы, которые возникли, например, в связи с инициативой руководства США о создании глобальной многоэшелонной системы противоракетной обороны "Золотой купол". Само по себе сохранение ДСНВ — это очень важная отправная точка для такого диалога».

ДСНВ-3 подписали президенты России и США в 2010 году. В 2021-м Владимир Путин продлил его еще на пять лет. Однако в феврале 2023 года Москва приостановила участие в договоре, объяснив это тем, что России не дают проводить полноценные инспекции. Какой может быть реакция Вашингтона на предложение Владимира Путина? Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что Дональд Трамп выдвинет свои условия:

«Если какая-то реакция и последует со стороны Трампа, то, возможно, и в контексте аналогичной ядерной китайской программы, о которую уже давно ведутся дискуссии в Соединенных Штатах. В том числе, кстати, недавние призывы Дональда Трампа вернуть военную базу в Афганистане под надзор американцев. В качестве аргументации использовался тезис о том, что якобы у Китая там находятся центры по разработке ядерного оружия. Еще во время первого срока Трамп всегда упоминал, что необходимо заключать трехсторонний договор.

В целом нужно понимать, что американский президент уже обмолвился, после того как пришел к власти, о том, что проблема денуклеаризации весьма актуальная и необходимо ее решать. То есть сам факт того, что он это произнес, говорит о многом, что он также настроен на снижение ядерных рисков в целом и заключение таких документов, каким является ДСНВ-3. Трамп любит конкурировать с предшественниками, так, Барак Обама в свое время приоритетизировал проблему денуклеаризации».

Два года назад глава МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры с Вашингтоном по ДСНВ невозможны, пока тот поддерживает Киев. Сейчас стороны не обмениваются информацией в рамках договора. Тем не менее, в МИД заявляли, что Россия продолжит соблюдать требования по числу ядерных боеголовок.

Сергей Симонов