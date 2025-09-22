Reuters: США могут ввести санкции против МУС уже на этой неделе

США могут ввести санкции против всего Международного уголовного суда (МУС) на этой неделе, сообщили шесть источников Reuters. Американский чиновник рассказал агентству, что Вашингтон введет ограничения против всего учреждения.

До этого Вашингтон неоднократно вводил ограничения против некоторых судей МУС, однако включение самого суда в санкционный список станет серьезной эскалацией, отмечают источники Reuters. Санкции могут повлиять на ежедневные операции суда — от начисления зарплаты сотрудникам до доступа к банковским счетам суда и к ПО офисных компьютеров.

Один из источников агентства сообщил, что представители суда уже собрали экстренные совещания для обсуждения возможных санкций. Два источника отметили, что совещания провели также с дипломатами государств-членов суда. Три источника сообщили, что сотрудникам МУС авансом выплатили зарплаты на оставшуюся часть 2025 года, чтобы смягчить возможные последствия санкций.

В последний раз США вводили санкции против сотрудников МУС в августе этого года. Под ограничения попали четыре его сотрудника из-за «вредоносных действий» суда и расследований, касающихся Соединенных Штатов и Израиля. США, как и Россия, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.