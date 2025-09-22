100 предпринимателей из Черноземья станут лауреатами премии «Любимый малый бизнес»

В России стартует новый сезон премии Сбера «Любимый малый бизнес» — конкурса, который помогает предпринимателям заявить о себе и стать заметнее на рынке. Как рассказали в пресс-службе Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка, в рамках регионального этапа будет выбрано 100 лауреатов, а лучшие из них примут участие в федеральном финале и получат по миллиону рублей на развитие своего дела. Десять обладателей Гран-при смогут отправиться в премиальный отдых на курорт «Мрия».

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Среди прошлогодних 100 победителей регионального уровня этого конкурса семь вошли в число 100 лучших по стране. Это представители различных сфер бизнеса из Воронежа, Липецка, Белгорода и Курска.

В этом году соискатели премии могут подать заявку на участие с 15 сентября до 15 ноября. По традиции отбор пройдёт в два этапа. На региональном уровне будут учитываться рейтинги компаний и оценки независимых пользователей. На федеральном этапе решение будет приниматься на основе мнений лидеров бизнеса и экспертов. Награды лучшим вручат на специальном гала-ужине в Москве.

«Малый бизнес — это гарант развития рынка и здоровой конкуренции. Такие компании, как правило, быстрее реагируют на изменения внутренней рыночной среды, используя как преимущества роста экономики, так и справляясь с экономическими трудностями. Поэтому история каждого из участников премии — это интересный, тернистый, но успешный путь к высоким результатам. Важно говорить о таких предпринимателях, чтобы они были примером для других», — отметил заместитель председателя Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Сергей Фролов.

По словам прошлогоднего лауреата премии «Любимый малый бизнес» Юрия Кутенко, «подобные конкурсы помогают предпринимателям почувствовать поддержку, показать уникальность своего проекта и наладить новые партнерства. Это важный вклад в формирование сильного предпринимательского сообщества».