В Минеральных Водах опровергли информацию о трехдневном ремонте насосной станции

В Минераловодском округе опровергли информацию о том, что ремонт насосной станции в городе займет более 72 часов. Недостоверными оказались и сведения о привлечении к работам спасателей, сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава округа Максим Гаранжа.

«Выполнять работы будут сотрудники ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в соответствии с графиком. Убедительная просьба, доверять только достоверным источникам информации», — написал Гаранжа.

Мария Хоперская