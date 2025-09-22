Пенсионерская «Зорька»

Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов приобрел комплекс бывшего профилактория «Зорька». Ранее здравница входила в промышленную группу «Линрог» бизнесмена Андрея Тунева. По данным «Ъ-Прикамье», сумма сделки может составить 20 млн руб. По словам господина Благова, объект переоборудуют под нужды пансионата для детей-сирот и престарелых — сейчас там уже ведутся ремонтные работы. Социальный центр займется патриотическим воспитанием детей из многодетных и неблагополучных семей. Эксперты отмечают, что настоятель Свято-Троицкого храма, под эгидой которого будет действовать пансионат, имеет большой опыт в создании детских приютов.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Благов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комплекс бывшего профилактория ООО «Санаторий-профилакторий „Зорька“» переоборудуют под нужды фонда «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы», сообщила газета «Искра». Ранее 100% долей компании принадлежали АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды». Как сообщил «Ъ-Прикамье» соучредитель фонда, депутат заксобрания Прикамья Николай Благов, он приобрел комплекс из трех корпусов для размещения там пансионата для детей-сирот и пожилых людей. Точную сумму сделки господин Благов не раскрыл, но отметил, что объект стоил «несколько десятков миллионов». По данным „Ъ-Прикамье“, речь может идти о 20 млн руб.

По словам господина Благова, сотрудники социального центра будут заниматься патриотическим воспитанием детей из многодетных или неблагополучных семей. Социальный центр будет открыт под эгидой местного Свято-Троицкого храма. Сейчас в профилактории уже ведутся ремонтные работы. «В корпуса уже проведен газ, сейчас занимаемся обеспечением объекта теплом и водой. Работа идет полным ходом»,— подчерк­нул соучредитель фонда.

ООО «Санаторий-профилакторий „Зорька“» было зарегистрировано в 1996 году. Согласно Rusprofile, общество ведет деятельность санаторно-курортных организаций. Владельцем 100% долей компании числится АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», входящее в промышленную группу «Линрог». На данный момент промышленная группа объединяет семь компаний, ранее выделенных из состава Лысьвенского метзавода и перешедших под контроль бизнесмена Андрея Тунева. Согласно сайту «Санаторий.ру», «Зорька» расположена в 10 км от Лысьвы и состоит из административного, спортивного и жилого корпусов, а также отдельно стоящих домиков. На территории здравницы есть площадки для активного отдыха, парк, пруд.

В марте «Ъ-Прикамье» сообщал, что депутат Законодательного собрания Пермского края (ЛДПР) Николай Благов совместно с депутатами Романом Лекомцевым и Всеволодом Пузановым, а также с Ольгой Берляковой учредили фонд «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы». Организация ведет деятельность по защите особых групп населения, улучшению положения гражданского населения и поддержке общественности, а также проводит культурные и развлекательные мероприятия. Руководителем фонда выступает Петр Евтихеев, который является настоятелем трех религиозных организаций в селе Кын и Лысьве. По данным 2ГИС, юридический адрес организации совпадает с местоположением лысьвенского собора Троицы Живоначальной.

В 2023 году господин Благов предлагал решить проблему рождаемости с помощью создания элитных детских домов. Он пояснял, что нежелательная беременность несовершеннолетних часто заканчивается абортами, а позже приводит к бесплодию. По его словам, для решения демографического вопроса федеральным властям необходимо создать психологические службы, специалисты которых, среди прочего, предлагали бы несовершеннолетней матери вариант размещения ребенка в детском доме. «Существуют элитные техникумы, вузы, и мы должны создать подобные детские дома, скажем, с математическим или инженерным уклоном»,— говорил депутат. По его словам, фракция ЛДПР хотела выйти с соответствующей инициативой в законодательное собрание края. Идея также предполагала пересмотр системы и содержания детских интернатов.

Секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка сообщил, что пермские структуры Русской православный церкви действительно будут принимать участие в поддержке будущего пансионата в Лысьве. По словам господина Литовки, место для возведения социального центра выбрано логично, учитывая его локацию и существующую там инфраструктуру. Он обратил внимание, что настоятель Свято-Троицкого храма игумен Софроний имеет большой опыт в создании социальных организаций. «Ранее он руководил большим приютом в пригороде Алматы в Казахстане, который сам же и создал на месте дореволюционного царского приюта. На его попечении были не только дети, но и пожилые люди»,— подчеркнул господин Литовка. Он добавил также, что в Пермском крае подобный пансионат действует только в Верещагино, поэтому открытие еще одного «является благим делом».

Учредитель пермского ООО «Дом сестринского ухода „Благо“», управляющего одноименным пансионатом для престарелых, Константин Шедов затрудняется оценить целесообразность выбора места для нужд будущего пансионата, а также количество инвестиций в создание инженерных сетей. Вместе с тем эксперт добавил, что внедрение патриотического воспитания в социальную работу с детьми является «нужным аспектом» деятельности подобных организаций.

Анастасия Леонтьева