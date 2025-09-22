Казань замахнулась на большее

Мэр Казани Ильсур Метшин представил на первой сессии городской Думы пятого созыва программу развития «Большая Казань» на ближайшие пять лет. Основными направлениями станут реформа ЖКХ, развитие агломерации, реализация концепции «Казань — город на воде» и экологические инициативы. Эксперты считают, что программа положительно повлияет на инвестиционную привлекательность города и рынок недвижимости. В то же время, по словам мэра, острой проблемой остается износ коммунальных сетей — у тепловых он достигает 59%, а 26 км из 31 км муниципальных сетей имеют стопроцентный износ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Казани представил концепцию развития Казани на ближайшие пять лет

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Мэр Казани представил концепцию развития Казани на ближайшие пять лет

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Вновь переизбранный мэр Казани Ильсур Метшин на первой сессии Казанской городской Думы пятого созыва представил программу развития города «Большая Казань». По его словам, программа отражает новые вызовы, стоящие перед столицей республики. Одним из ключевых направлений программы станет объединение развития столицы и пригородных районов в рамках Казанской городской агломерации.

«Больше 100 тыс. человек ежедневно приезжают в Казань на работу», — пояснил мэр. Планируется обеспечить равный доступ к рабочим местам и местам отдыха независимо от места проживания, увеличить объемы ремонта дорог в поселках и улучшить транспортное обслуживание.

По словам градоначальника, острой проблемой остается состояние коммунальной инфраструктуры. Износ тепловых сетей в Казани составляет 59%, источников тепловой энергии — 57%. Особую обеспокоенность вызывает состояние муниципальных тепловых сетей: из 31 км 26 км имеют стопроцентный износ, а 6,4 км требуют срочной замены уже в следующем году.

«Текущие ремонтные работы не успевают за темпами износа», — отметил господин Метшин. Для решения проблем, по оценкам АО «Казэнерго», требуется более 1 млрд руб. капитальных вложений.

В 2026 году компания планирует инвестировать 533 млн руб. из собственных средств в модернизацию: предусмотрены реконструкция и ремонт тепловых сетей протяженностью 10,5 км, замена четырех котлоагрегатов, обновление 22 зданий котельных и девяти дымовых труб. Будет заменено 130 единиц устаревшего оборудования.

Еще одним направлением программы станет реализация концепции «Казань — город на воде», разработанной Институтом развития города. Она предусматривает благоустройство новых прибрежных общественных пространств и создание инфраструктуры для частного маломерного флота на Волге и Казанке. В рамках концепции планируется расширение территории вейк-парка в поселке Торфяной, который ежедневно в летний сезон посещают до 200 человек, и увеличение количества мест для швартовки на лодочной станции «Якорь».

Программа также включает экологические инициативы: снижение в два раза доли неэкологичного общественного транспорта, создание условий для раздельного сбора отходов и повышение уровня озеленения города. Отдельным пунктом значится создание программы по модернизации домов с газовыми колонками.

Аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым считает, что развитие агломерации Казани и реализация концепции «города на воде» оказывают положительное влияние на рынок недвижимости.

«С одной стороны, улучшение транспортной и социальной инфраструктуры повышает спрос на жилую недвижимость как в центральных, так и в пригородных районах города, способствуя росту цен и инвестиционной привлекательности», — отмечает она. По словам эксперта, прибрежные проекты создают уникальные жилые объекты и развивают туристическую инфраструктуру, что стимулирует интерес к недвижимости в этой зоне. Для коммерческого сектора эти изменения означают привлечение новых бизнесов, рост спроса на офисные и торговые площади и создание новых рабочих мест, добавляет госпожа Гудым.

Анар Зейналов