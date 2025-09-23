На ремонт автодорог в Пестречинском районе Татарстана выделят 64,8 млн рублей

В Пестречинском районе Татарстана на капитальный ремонт автодороги общей протяженностью 4,7 тыс. км выделят 64,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы предполагают восстановление дорожного покрытия, обновление дорожной разметки, укрепление обочин и другие ремонтно-строительные работы, необходимые для обеспечения проходимости и безопасности движения.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ» совместно с исполнительным комитетом Пестречинского района Татарстана. Финансирование проекта предусмотрено за счет республиканского и муниципального бюджетов. Работы планируется завершить до 20 декабря 2025 года.

Анна Кайдалова