Умерла младшая дочь Михаила Шолохова Мария

На 88-м году жизни умерла Мария Шолохова, младшая дочь известного писателя и лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника «Тихий Дон» имени Шолохова.

Мария Шолохова родилась в 1938 году в станице Вешенской Ростовской области. В 1971 году окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Она работала редактором отдела прозы в издательстве «Современник» и была литературным секретарем правления Союза писателей СССР. Активно участвовала в редактировании прижизненных изданий произведений своего отца, а также занималась восстановлением и публикацией ранее неизвестных материалов Михаила Шолохова.

Коллектив музея-заповедника «Тихий Дон» отметил ее значимый вклад в исследование творчества писателя, подчеркивая, что она была экспертом и консультантом по публикации архивных материалов. Мария Шолохова также принимала участие в научных конференциях, посвященных донскому краю и творчеству Михаила Шолохова. Вместе с тем она стала одной из основательниц музея-заповедника, играя важную роль в сохранении наследия писателя.

Прощание состоится 23 сентября 10:00 до 12:00 в «Усадьбе М. А. Шолохова» в станице Вешенской. Коллектив музея выразил искренние соболезнования родным и близким покойной, разделяя скорбь по утрате.