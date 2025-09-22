С комика-иноагента Галкина хотят взыскать полмиллиона рублей долгов за электричество

АО «Мосэнергосбыт» подало иск в суд к Максиму Галкину (объявлен иноагентом) на сумму более 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

С комика требуют взыскать задолженность за потребленную электроэнергию. Речь идет о доме в Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству начнется 25 сентября.

Максим Галкин (объявлен иноагентом) и Алла Пугачева уехали из России после начала СВО в 2022 году. В том же году комика объявили иноагентом. Сначала пара проживала в Израиле, затем уехала в Латвию.