«Агроэко» из-за высокого спроса снизила спред на букбилдинге облигаций на 3 млрд

Группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, основные активы в Воронежской и Тульской областях) завершила отбор заявок на первый выпуск облигаций в сумме 3 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе холдинга. ГК закрыла книжку 19 сентября, зарезервировав весь объем ценных бумаг менее чем за два часа с начала торгов, сообщил директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Денис Тулинов, которого цитирует пресс-служба «Агроэко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Итоговая ставка купона составила ключевую ставку Центробанка РФ (сейчас составляет 17%) плюс 2,5%. Господин Тулинов отметил, что «Агроэко» «установила рекордный спред в этом году в рейтинговой категории А на рынке облигаций»

Напомним, в рамках программы облигаций инвесторам предложили ценные бумаги со сроком обращения в три года с амортизацией, купонный период составляет 91 день. Организатором выпуска выступил Россельхозбанк. Приобрести облигации могли только квалифицированные инвесторы. Начало обращения бумаг и расчеты по сделке запланированы на 24 сентября 2025 года.

«Первоначальный ориентир маржи к ключевой ставке был установлен на уровне не более 300 базисных пунктов. Ажиотаж инвесторов, сформированный в ходе букбилдинга, позволил снизить спред к ключевой ставке до 250 базисных пунктов. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов»,— отметили в пресс-службе «Агроэко».

Председатель совета директоров ГК Владимир Маслов отметил, что бук-билдинг стал для «Агроэко» «первым шагом к новому, ранее не используемому источнику финансирования, который в будущем мы, возможно, будем расширять».

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 50 свиноводческих площадок, четыре комбикормовых завода, две селекционно-генетические площадки, мясоперерабатывающее предприятие и молочно-товарный комплекс. В ГК работает свыше 9 тыс. человек. Общий земельный банк «Агроэко» превышает 124,5 тыс. га. С 2011-го по 2024 год общий объем инвестиций в развитие группы составил 81,7 млрд руб. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК Агроэко», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором выступает Елена Кочура (ранее — Антон Косыгин и Владимир Маслов). 77% ООО принадлежат господину Маслову, 23% — зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Консолидированные финансовые показатели по группе компаний «Агроэко» не раскрывает.

Сергей Калашников