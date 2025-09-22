Семья Дубровских проиграла спор о субсидиарке

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о непривлечении к субсидиарной ответственности вдовы экс-директора АО «Производственное объединение „Монтажник“» Виктора Тулупова. Заявление подала дочь бывшего главы региона Бориса Дубровского Анна Дубровская, обвинившая руководителей в искажении сведений о финансовом состоянии и доведении компании до банкротства. Ответчики требования не признали, указывая, что в сентябре 2017 года основным владельцем предприятия стал Александр Дубровский. Суд пришел к выводу, что объективное банкротство «Монтажника» наступило не ранее сентября 2019 года, а не января 2017-го, как настаивала семья Дубровских.



В рамках дела о банкротстве магнитогорского АО «Производственное объединение „Монтажник“» Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Анне Дубровской в пересмотре решения о непривлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании вдовы экс-директора Виктора Тулупова Татьяны Тулуповой, его дочерей и бывшего главного бухгалтера Натальи Сипкиной. Постановление принято в конце прошлой недели.

Решение арбитражного суда региона от 26 июня пытались обжаловать еще отец и брат Анны Дубровской — бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и экс-владелец компании Александр Дубровский, а также бывший замдиректора ПО «Монтажник» Наталья Салеева. В суде первой инстанции в этом споре они участвовали в качестве третьих лиц.

«Определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— говорится в резолютивной части постановления.

Согласно материалам дела, заявление Анны Дубровской рассматривается с февраля 2022 года. Изначально она просила привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров Виктора Тулупова и Алексея Павлюка, а также экс-главбуха Наталью Сипкину. Позже в число ответчиков включили ООО «ОГМ», дочерей экс-главы Наталью Романову и Юлию Тулупову, а также директора ОГМ Гарри Тулупова. Еще один соответчик — экс-директор Юрий Анциферов был привлечен по просьбе конкурсного управляющего. После смерти Виктора Тулупова в феврале 2023 года наследницей и ответчиком стала его вдова Татьяна Тулупова. Вопрос о размере требования заявитель просила приостановить до окончания расчетов с кредиторами.

Виктор Тулупов руководил предприятием с марта 2007 года по октябрь 2018-го. До сентября 2017-го он также был владельцев основного пакета акций АО (81,8%), перешедшего Александру Дубровскому. Юрий Анциферов возглавлял компанию с октября 2018-го по ноябрь 2019 года. Затем директором до октября 2020-го был Алексей Павлюк. Наталья Сипкина работала главбухом с конца 2005 года по март 2019-го.

Согласно материалам дела, Анна Дубровская и ее родственники считают, что объективное банкротство ПО «Монтажник» наступило в январе 2017 года по вине руководителей. Заявительница ссылалась на подготовленный временным управляющим анализ финансового состояния компании и аудиторские заключения, якобы свидетельствующие о недостаточности оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и погашения кредиторской задолженности, искажениях бухгалтерской отчетности, в том числе фактах завышения активов.

Также доказательствами вины руководителей, по мнению истца, стали решения налогового органа о привлечении компании к ответственности в 2018 и 2021 годах за нарушение и доначисления платежей. Компании ОГМ, по мнению госпожи Дубровской, руководство «Монтажника» перечисляло средства в счет оплаты сомнительных услуг. Дочерей Виктора Тулупова заявительница просила привлечь, потому что на них, якобы, оформлялись активы, сформированные в результате вывода средств предприятия.

Ответчики не признали исковые требования. Изначально Виктор Тулупов указывал на то, что заявительница произвольно трактует выводы, содержащиеся в финансовом анализе должника, при этом умалчивает о других фактах, в том числе о сделках с лицами, аффилированными к семье Дубровских. Татьяна Тулупова в отзыве на заявление указывала на то, что перед сделкой купли-продажи основного пакета акций Дубровские провели полный анализ деятельности предприятия, а затем инвентаризацию компании, но никаких признаков банкротства тогда не обнаружили. По поводу налоговых правонарушений, ответчики поясняли, что они были связаны с работой обособленных подразделений предприятия, руководители которых действовали автономно. В масштабах всей компании эти факты не могли повлиять на стабильную работу.

АО «ПО “Монтажник”» было создано в Магнитогорске в 1993 году. Компания была крупной строительной организацией, в том числе возводила объекты для ПАО «ММК». После того «Монтажник» перешел Александру Дубровскому в 2017–2018 годах предприятие получило как минимум пять государственных контрактов на выполнение подготовительных работ строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс в центре Челябинска. После смены руководства региона в марте 2019 года строительство объекта, стоимость которого, по последним данным, оценивается в 18 млрд руб., приостановили.

С октября ПО «Монтажник» находится в процедуре банкротства. Реестр кредиторов включает более 200 юридических и физических лиц с требованиями на сумму более 2 млрд руб.

Суд первой инстанции выделил в отдельные производства требования к ООО «ОГМ» и Гарри Тулупову, а также к Алексею Павлюку. Требования к последнему объединили в одно производство с обособленным спором о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» Бориса и Александра Дубровских и Натальи Салеевой.

Контролирующими должника лицами суд признал только Виктора Тулупова и Юрия Анциферова, но оснований для их привлечения к субсидиарной ответственности не нашел.

«Как установлено судом, объективное банкротство АО наступило не ранее 30 сентября 2019 года. К указанному моменту Виктор Тулупов перестал исполнять обязанности директора. Полномочия Юрия Анциферова были прекращены 24 ноября 2019 года, между тем с учетом объяснений ответчика о принимаемых им мерах по выходу из кризисной ситуации, разумных ожиданий результата этих мер, в том числе участия Бориса Дубровского в предоставлении компенсационного финансирования суд полагает, что Анциферов Ю.М. не может быть привлечен к субсидиарной ответственности по рассматриваемому основанию», — говорится в решении суда.

После вступления в силу решения по заявлению Анны Дубровской суд первой инстанции должен возобновить рассмотрение обособленного спора о привлечение к субсидиарной ответственности Бориса и Александра Дубровских. Этого требуют конкурсный управляющий и другие кредиторы.

Юлия Гарипова