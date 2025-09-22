Умер известный ученый в области ИИ Александр Горбань

Известный ученый в области искусственного интеллекта Александр Горбань умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

В ННГУ профессор работал главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных. Был почетным доктором. Ученый руководил ключевыми проектами университета в области ИИ.

Александр Горбань родился в 1952 году. Он входил в топ-100 самых цитируемых российских ученых по версии РИНЦ. Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 14 монографий. Был членом правления Российской ассоциации нейроинформатики. Под руководством ученого создавалась технология построения нейросетевых экспертных систем. Он работал по приглашениям в учебных заведениях США, Франции и Швейцарии.