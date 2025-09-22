Строительство пермского центра «Сириус» подорожало более чем на 500 млн рублей

Согласно проекту Адресной инвестиционной программы Пермского края, в Перми за год выросла стоимость строительства Центра выявления и поддержки одаренных детей. Сейчас стоимость этого объекта в текущих ценах составляет 3,7 млрд руб., тогда как в сентябре 2024 года она оценивалась в 3,17 млрд руб., то есть на 520 млн руб. меньше.

Примечательно, что оценочная стоимость пермского центра «Сириус» в минувшем сентябре составляла 1,84 млрд руб., а сейчас – 3,3 млрд руб. Изменились и сроки реализации проекта. В более ранней, версии Адресной инвестиционной программы Пермского края (от 2024 года) центр должны были возвести до конца 2027 года, а сейчас завершить работу над объектом планируется в 2029 году. В 2027 году на возведение центра должны выделить 429,7 млн руб., в 2028 и 2029 годах – по 1,59 млрд руб. и 1,52 млрд руб. соответственно.

Строительство центр выявления и поддержки одаренных детей в Перми предполагает комплекс на 200 учебных мест и интернат на 220 мест для проживания. Объект возведут в Ленинском районе города, в районе студгородка ПНИПУ, на ул. Академика Королева, 13. Ранее комплекс должны были построить по концессии. Соответствующее соглашение краевые власти в 2023 году заключили с ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей», но в 2024 году расторгли.