Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экстремистское сообщество адвокатов

Защитникам Алексея Навального не ужесточили приговор

Владимирский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, не стал ужесточать наказание бывшим адвокатам Алексея Навального по уголовному делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ). Также суд не внял просьбам адвокатов об оправдании подзащитных, отмене или смягчении приговоров.

Слева направо: адвокаты Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев во время заседания суда

Слева направо: адвокаты Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев во время заседания суда

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Слева направо: адвокаты Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев во время заседания суда

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Тройка судей Владимирского областного суда во главе с Юрием Пальцевым рассмотрела апелляционное представление прокурора Ирины Колотиловой, в котором она просила исключить из дела смягчающие обстоятельства и ужесточить приговор адвокатам Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину, которые защищали умершего в феврале 2024 года в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. По мнению гособвинителя, признание вины и помощь, оказанная Игорем Сергуниным следствию, никак не повлияли на исход дела, так как все доказательства были собраны без его участия «в условиях очевидности».

Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру прокурор просил ужесточить наказания, поскольку «тяжелое материальное положение» их семей, по мнению надзора, не было доказано.

Защитники подсудимых, в свою очередь, указывали, что обвинительное заключение по уголовному делу было основано на материалах прослушки встреч адвокатов с их подзащитным, которые велась в ИК-2 и ИК-6 во Владимирской области. Эти действия были санкционированы судом на основании рапорта, в котором говорилось, что политик собирается дать взятку неустановленному лицу.

Однако, отмечала защита, наблюдение велось не за самим господином Навальным и не за предполагаемыми взяткополучателями, а за адвокатами оппозиционера. По мнению защитников, такие действия были незаконными, так нарушали адвокатскую тайну. А передача адвокатами писем подзащитного из колонии не является преступлением. По мнению защиты, уголовное преследование адвокатов связано только с личностью их клиента.

Адвокаты подсудимых указывали также, что дело должно было рассматриваться не в Петушинском, а в Ковровском суде Владимирской области. Адвокат Алексея Липцера Рустам Жанэ отдельно отметил, что соглашение с господином Навальным его подзащитным было прекращено еще в июне 2022 года, однако в обвинительном заключении он фигурирует как участник экстремистского сообщества. Защита господ Липцера и Кобзева просила их оправдать, а господина Сергунина — смягчить ему приговор.

В итоге Владимирский областной суд не стал ужесточать подсудимым основное наказание и даже незначительно смягчил дополнительное, которое фигуранты будут исполнять, выйдя из колоний.

Напомним, адвокаты были задержаны в октябре 2023 года, им предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1. УК). По версии следствия, с марта 2021 по август 2023 года господа Липцер, Сергунин и Кобзев, «являясь членами сообщества», по «очереди» отправлялись на свидание с господином Навальным, «снабжали» его информацией о действиях участников объединения в России и за границей, а затем передавали им различные указания. Среди адресатов в деле упоминается порядка десяти лиц, в том числе сотрудники ФБК (ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ).

В сентябре 2024 года дело поступило в Петушинский райсуд Владимирской области. Процесс по просьбе прокурора Андрея Каткова проходил в закрытом режиме. В январе 2025 года суд приговорил Вадима Кобзева к пяти с половиной годам колонии общего режима, Алексея Липцера — к пяти годам колонии, Игоря Сергунина — к трем с половиной годам. Суд также запретил каждому из них заниматься оказанием юридических услуг в течение трех лет. Прокурор просил назначить подсудимым от 5 до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы, что является почти максимально возможным сроком по инкриминируемой статье.

Ефим Брянцев, Владимир

Новости компаний Все