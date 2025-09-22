Экстремистское сообщество адвокатов

Владимирский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, не стал ужесточать наказание бывшим адвокатам Алексея Навального по уголовному делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ). Также суд не внял просьбам адвокатов об оправдании подзащитных, отмене или смягчении приговоров.

Слева направо: адвокаты Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев во время заседания суда

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Слева направо: адвокаты Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев во время заседания суда

Тройка судей Владимирского областного суда во главе с Юрием Пальцевым рассмотрела апелляционное представление прокурора Ирины Колотиловой, в котором она просила исключить из дела смягчающие обстоятельства и ужесточить приговор адвокатам Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину, которые защищали умершего в феврале 2024 года в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. По мнению гособвинителя, признание вины и помощь, оказанная Игорем Сергуниным следствию, никак не повлияли на исход дела, так как все доказательства были собраны без его участия «в условиях очевидности».

Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру прокурор просил ужесточить наказания, поскольку «тяжелое материальное положение» их семей, по мнению надзора, не было доказано.

Защитники подсудимых, в свою очередь, указывали, что обвинительное заключение по уголовному делу было основано на материалах прослушки встреч адвокатов с их подзащитным, которые велась в ИК-2 и ИК-6 во Владимирской области. Эти действия были санкционированы судом на основании рапорта, в котором говорилось, что политик собирается дать взятку неустановленному лицу.

Однако, отмечала защита, наблюдение велось не за самим господином Навальным и не за предполагаемыми взяткополучателями, а за адвокатами оппозиционера. По мнению защитников, такие действия были незаконными, так нарушали адвокатскую тайну. А передача адвокатами писем подзащитного из колонии не является преступлением. По мнению защиты, уголовное преследование адвокатов связано только с личностью их клиента.

Адвокаты подсудимых указывали также, что дело должно было рассматриваться не в Петушинском, а в Ковровском суде Владимирской области. Адвокат Алексея Липцера Рустам Жанэ отдельно отметил, что соглашение с господином Навальным его подзащитным было прекращено еще в июне 2022 года, однако в обвинительном заключении он фигурирует как участник экстремистского сообщества. Защита господ Липцера и Кобзева просила их оправдать, а господина Сергунина — смягчить ему приговор.

В итоге Владимирский областной суд не стал ужесточать подсудимым основное наказание и даже незначительно смягчил дополнительное, которое фигуранты будут исполнять, выйдя из колоний.

Напомним, адвокаты были задержаны в октябре 2023 года, им предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1. УК). По версии следствия, с марта 2021 по август 2023 года господа Липцер, Сергунин и Кобзев, «являясь членами сообщества», по «очереди» отправлялись на свидание с господином Навальным, «снабжали» его информацией о действиях участников объединения в России и за границей, а затем передавали им различные указания. Среди адресатов в деле упоминается порядка десяти лиц, в том числе сотрудники ФБК (ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ).

В сентябре 2024 года дело поступило в Петушинский райсуд Владимирской области. Процесс по просьбе прокурора Андрея Каткова проходил в закрытом режиме. В январе 2025 года суд приговорил Вадима Кобзева к пяти с половиной годам колонии общего режима, Алексея Липцера — к пяти годам колонии, Игоря Сергунина — к трем с половиной годам. Суд также запретил каждому из них заниматься оказанием юридических услуг в течение трех лет. Прокурор просил назначить подсудимым от 5 до 5 лет и 11 месяцев лишения свободы, что является почти максимально возможным сроком по инкриминируемой статье.

Ефим Брянцев, Владимир