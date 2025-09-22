Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сами с правами

Нужно ли разрешать учиться вождению и теории у частных инструкторов

В России хотят вернуть самостоятельную подготовку к экзаменам на права. Национальный автомобильный союз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Организация призывает разрешить учиться теории и вождению не только в автошколах, но и у частных инструкторов. Сейчас действует порядок, установленный в 2013 году. Подготовка возможна только через автошколы.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Национальном автомобильном союзе считают, что преподаватели работают слабо, а руководство учебных центров не заинтересовано в результатах учеников, объясняет вице-президент объединения Антон Шапарин: «Экзамен по теории вождения после окончания обучения в автошколе способны сдать 40%, а практику — вообще считанные проценты. Это говорит о том, что там не могут подготовить даже к сдаче экзамена, не говоря уже о вождении. Всю систему необходимо полностью менять, разрешив самоподготовку и легализовав работу инструкторов, чтобы разрушить монополию автошкол. Они сейчас заняты продажей бумаг, и не испытывая никакой конкуренции, ощущают себя очень хорошо. Если появится возможность самоподготовки, то нужда в них во многом отпадет. Автошколы на самом деле сами вели к этому, лоббируя введение дистанционного изучения теории. А чем это радикально отличается от самоподготовки?

За правами едут за рубеж

Как эта инициатива может повлиять на качество подготовки водителей? Как минимум водители смогут сэкономить на тех услугах, которые им навязываются или оказываются с низким уровнем качества. Ученик приходит в автошколу, приносит им сразу много денег, ему дают водителя-инструктора, которому нужно преподавать в учебном заведении для рецидивистов. Недалеко от моего дома есть автошкола, и я постоянно вижу заплаканные лица. Зачастую там просто отбивают желание учиться водить машину. Нужна конкурентная среда, чтобы бумажка от автошколы не была обязательным условием для доступа к экзаменам в Госавтоинспекции. О чем это говорит? О том, что качество преподавания стабильно низкое».

Как можно оценить объем российского рынка автошкол? И насколько он изменится, если подготовка к сдаче станет самостоятельной? С такими вопросами “Ъ FM” обратился к генеральному директору "Infoline-аналитики" Михаилу Бурмистрову: «Российский рынок автошкол и частных инструкторов по подготовке к вождению в 2024 году мы оцениваем примерно в 65 млрд руб. При этом на нем превалируют автошколы, это более 95% в денежном выражении. В 2025 году произошел достаточно значительный рост рынка, в первую очередь он связан с повышением цен. И по итогам первых восьми месяцев рынок вырос на 20% примерно и превысил 53 млрд руб. В целом по году емкость рынка составит не менее 80 млрд руб., и основным драйвером здесь будет, конечно, фактор инфляционный повышения цен автошколами.

Если подготовка к сдаче теории станет самостоятельной, как изменится рынок? Конечно, школы пострадают, у них примерно 25% доходов связаны с теорией, и их потери могут составить 10 млрд руб. Если же говорить о возможности полноценного обучения вождению с частными инструкторами, не так, как это в режиме сейчас дополнения к автошколе и повышения квалификации, а именно полное комплексное сопровождение, то здесь, конечно, рисков и вопросов больше, но если такая возможность будет, то, конечно, здесь основной момент связан с тем, что стоимость услуг инструктора, она ниже, чем стоимость услуг автошколы. Потому что автошкола зашивает туда достаточно большую наценку. Поэтому здесь речь может идти о потерях в пределах 15 млрд руб.».

Директор московской автошколы «Университетская» Елена Зайцева утверждает, что исключение автошкол из процесса подготовки сделает экзамены уязвимыми для коррупции. По ее словам, самоподготовка к «теории» приводит к неграмотности и снизит общий уровень знаний водителей: «Если эта инициатива будет принята, то количество учеников автошкол значительно сократится, а качество подготовки ухудшится. Потому что у тех, кто готовится самостоятельно, контроль будет отсутствовать. Как и чему их учили — большой вопрос.

Автошколам минусуют ДТП

И все бы ничего, мы знаем, что во многих странах это существует, потому что у них на достаточно высоком уровне проводится экзамен на выдачу водительской лицензии. Если бы этот экзамен соответствовал высоким стандартам и требованиям, то субъективный фактор был бы исключен. Главное в подготовке водителя — сформировать его отношение к вождению, к участию в дорожном движении. Люди, попадающие в аварию, совершают ошибки не потому, что не знали правил, не понимали, какая скорость предельная на этом участке и так далее, абсолютное большинство аварий происходит потому, что человек переоценивает свои возможности и недооценивает риски. Очень важно не просто дать водителю технические навыки управления транспортным средством. Когда он сам учится и неизвестно, у кого, вряд ли мы можем ожидать, что у него сформируется правильное отношение к вождению».

В сентябре Минпросвещения утвердило новые правила обучения в автошколах. Они вступят в силу с 1 марта 2026-го. В рамках нововведений начинающие водители получат возможность дольше практиковаться в езде по городу, а будущие шоферы автобусов и грузовиков смогут тренироваться прямо в автопарках. Кроме того, теорию разрешили проходить онлайн через специальный софт, который фиксирует посещаемость и успеваемость.

Андрей Дубков

