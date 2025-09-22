Сами с правами

В России хотят вернуть самостоятельную подготовку к экзаменам на права. Национальный автомобильный союз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Организация призывает разрешить учиться теории и вождению не только в автошколах, но и у частных инструкторов. Сейчас действует порядок, установленный в 2013 году. Подготовка возможна только через автошколы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Национальном автомобильном союзе считают, что преподаватели работают слабо, а руководство учебных центров не заинтересовано в результатах учеников, объясняет вице-президент объединения Антон Шапарин: «Экзамен по теории вождения после окончания обучения в автошколе способны сдать 40%, а практику — вообще считанные проценты. Это говорит о том, что там не могут подготовить даже к сдаче экзамена, не говоря уже о вождении. Всю систему необходимо полностью менять, разрешив самоподготовку и легализовав работу инструкторов, чтобы разрушить монополию автошкол. Они сейчас заняты продажей бумаг, и не испытывая никакой конкуренции, ощущают себя очень хорошо. Если появится возможность самоподготовки, то нужда в них во многом отпадет. Автошколы на самом деле сами вели к этому, лоббируя введение дистанционного изучения теории. А чем это радикально отличается от самоподготовки?

Как эта инициатива может повлиять на качество подготовки водителей? Как минимум водители смогут сэкономить на тех услугах, которые им навязываются или оказываются с низким уровнем качества. Ученик приходит в автошколу, приносит им сразу много денег, ему дают водителя-инструктора, которому нужно преподавать в учебном заведении для рецидивистов. Недалеко от моего дома есть автошкола, и я постоянно вижу заплаканные лица. Зачастую там просто отбивают желание учиться водить машину. Нужна конкурентная среда, чтобы бумажка от автошколы не была обязательным условием для доступа к экзаменам в Госавтоинспекции. О чем это говорит? О том, что качество преподавания стабильно низкое».

Как можно оценить объем российского рынка автошкол? И насколько он изменится, если подготовка к сдаче станет самостоятельной? С такими вопросами “Ъ FM” обратился к генеральному директору "Infoline-аналитики" Михаилу Бурмистрову: «Российский рынок автошкол и частных инструкторов по подготовке к вождению в 2024 году мы оцениваем примерно в 65 млрд руб. При этом на нем превалируют автошколы, это более 95% в денежном выражении. В 2025 году произошел достаточно значительный рост рынка, в первую очередь он связан с повышением цен. И по итогам первых восьми месяцев рынок вырос на 20% примерно и превысил 53 млрд руб. В целом по году емкость рынка составит не менее 80 млрд руб., и основным драйвером здесь будет, конечно, фактор инфляционный повышения цен автошколами.

Если подготовка к сдаче теории станет самостоятельной, как изменится рынок? Конечно, школы пострадают, у них примерно 25% доходов связаны с теорией, и их потери могут составить 10 млрд руб. Если же говорить о возможности полноценного обучения вождению с частными инструкторами, не так, как это в режиме сейчас дополнения к автошколе и повышения квалификации, а именно полное комплексное сопровождение, то здесь, конечно, рисков и вопросов больше, но если такая возможность будет, то, конечно, здесь основной момент связан с тем, что стоимость услуг инструктора, она ниже, чем стоимость услуг автошколы. Потому что автошкола зашивает туда достаточно большую наценку. Поэтому здесь речь может идти о потерях в пределах 15 млрд руб.».

Директор московской автошколы «Университетская» Елена Зайцева утверждает, что исключение автошкол из процесса подготовки сделает экзамены уязвимыми для коррупции. По ее словам, самоподготовка к «теории» приводит к неграмотности и снизит общий уровень знаний водителей: «Если эта инициатива будет принята, то количество учеников автошкол значительно сократится, а качество подготовки ухудшится. Потому что у тех, кто готовится самостоятельно, контроль будет отсутствовать. Как и чему их учили — большой вопрос.

И все бы ничего, мы знаем, что во многих странах это существует, потому что у них на достаточно высоком уровне проводится экзамен на выдачу водительской лицензии. Если бы этот экзамен соответствовал высоким стандартам и требованиям, то субъективный фактор был бы исключен. Главное в подготовке водителя — сформировать его отношение к вождению, к участию в дорожном движении. Люди, попадающие в аварию, совершают ошибки не потому, что не знали правил, не понимали, какая скорость предельная на этом участке и так далее, абсолютное большинство аварий происходит потому, что человек переоценивает свои возможности и недооценивает риски. Очень важно не просто дать водителю технические навыки управления транспортным средством. Когда он сам учится и неизвестно, у кого, вряд ли мы можем ожидать, что у него сформируется правильное отношение к вождению».

В сентябре Минпросвещения утвердило новые правила обучения в автошколах. Они вступят в силу с 1 марта 2026-го. В рамках нововведений начинающие водители получат возможность дольше практиковаться в езде по городу, а будущие шоферы автобусов и грузовиков смогут тренироваться прямо в автопарках. Кроме того, теорию разрешили проходить онлайн через специальный софт, который фиксирует посещаемость и успеваемость.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков