В Перми на продажу вновь выставлен действующий ресторан грузинской кухни

Известный действующий ресторан грузинской кухни «Сакартвело», расположенный по адресу ул. Монастырская, 12, вновь выставлен на продажу. Владелец оценил его стоимость в 5, 5 млн руб. Первым на объявление Avito обратил внимание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

В 2024 году объект также продавался. Но его стоимость составляла 75 млн руб. Тогда помимо ресторана продавалось еще и его помещение общей площадью 290,6 кв. м.

В Перми работают два ресторана «Сакартвело»: один на ул. Монастырской, 12а, другой — на ул. Горького, 58а. Известно, что сеть «Сакартвело» принадлежит семье бизнесменов Болквадзе. Заведением по ул. Монастырской, 12а, управляет ООО «ДЭТК», занимающееся ресторанной деятельностью. Согласно данным Kartoteka.ru, общество учреждено в 2014 году Эдуардом Болквадзе, предприниматель также возглавляет ООО «ДЭТК». Кроме того, господин Болквадзе владеет пермским ООО «Виноград», организация ведет розничную торговлю напитками в специализированных магазинах.