В воронежском музее Крамского рассказали о значимых событиях сентября

19 сентября в арт-лектории выставочного зала Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского прошла пресс-конференция, на которой руководство учреждения рассказало о значимых событиях первого месяца осени.

Как сообщила директор музея Юлия Зайченко, в сентябре возобновит свою работу подростковый клуб «Доступ» . Педагоги Валентина Чернышова и Марина Стерлигова за 12 занятий познакомят детей с закулисьем музея и профессиями, научат анализировать художественные произведения и проводить экскурсии, а также дадут прикладные знания по искусствоведению.

27 сентября в музее пройдет фестиваль «Крамфест», который станет площадкой для диалога между художниками, кураторами и зрителями Центрально-Черноземного региона. Центральным событием фестиваля станет выставка «Состав почвы», раскрывающая символику земли как культурного кода Черноземья.

Также запланирована насыщенная кураторская программа с лекциями, семинар по медиации от Дома культуры «ГЭС-2», паблик-ток с обсуждением мобильности искусства и его взаимодействия с городской средой, открытая зона чтения, ярмарка мастеров.

Руководство музея представляет фестиваль пространством для обмена опытом, укрепления культурных связей и привлечения новых кадров и новой аудитории музея.

Дарья Вербицкая