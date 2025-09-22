Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В воронежском музее Крамского рассказали о значимых событиях сентября

19 сентября в арт-лектории выставочного зала Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского прошла пресс-конференция, на которой руководство учреждения рассказало о значимых событиях первого месяца осени.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

  • Как сообщила директор музея Юлия Зайченко, в сентябре возобновит свою работу подростковый клуб «Доступ». Педагоги Валентина Чернышова и Марина Стерлигова за 12 занятий познакомят детей с закулисьем музея и профессиями, научат анализировать художественные произведения и проводить экскурсии, а также дадут прикладные знания по искусствоведению.
  • 27 сентября в музее пройдет фестиваль «Крамфест», который станет площадкой для диалога между художниками, кураторами и зрителями Центрально-Черноземного региона. Центральным событием фестиваля станет выставка «Состав почвы», раскрывающая символику земли как культурного кода Черноземья.

Также запланирована насыщенная кураторская программа с лекциями, семинар по медиации от Дома культуры «ГЭС-2», паблик-ток с обсуждением мобильности искусства и его взаимодействия с городской средой, открытая зона чтения, ярмарка мастеров.

Руководство музея представляет фестиваль пространством для обмена опытом, укрепления культурных связей и привлечения новых кадров и новой аудитории музея.

Дарья Вербицкая

Фотогалерея

Как Воронеж отпраздновал 439-летие в День города

День города празднуют в Воронеже в третью субботу сентября. В 2025 году дата выпала на 20 сентября

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2025 году в Воронеже празднуется 439-летие со дня основания города, произошедшего, как считают историки, в 1586 году. На фото: первые лица региона на трибуне во время церемонии торжественного открытия программы Дня города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ветеран с орденами и медалями на трибуне во время церемонии торжественного открытия программы Дня города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление творческого коллектива во время церемонии торжественного открытия программы Дня города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Внесение государственного флага России, а также флагов Воронежской области и города Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Военнослужащие с государственным флагом России, а также флагами Воронежской области и города Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернатор Александр Гусев выступает с приветственной речью во время церемонии торжественного открытия программы Дня города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время церемонии торжественного открытия программы Дня города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Глава Воронежа Сергей Петрин обращается к горожанам с речью во время церемонии торжественного открытия программы Дня города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Священнослужители во время праздничной программы на площади Ленина. На заднем плане — памятник Ленину у здания правительства Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принимает участие в благотворительной акции «Белый цветок»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, окруженный журналистами, принимает участие в благотворительной акции «Белый цветок»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Глава Воронежа Сергей Петрин участвует в благотворительной акции «Белый цветок»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов во время праздничной программы на площади Ленина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Женщины в одежде в стиле девяностых на праздничных гуляниях на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Девушка в костюме в стиле 1990-х годов позирует у макетов матрешек во время празднования Дня города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Художница пишет картину на Петровской набережной во время Дня города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Художница Алла Решетникова прячется от дождя во время арт-перформанса «Приветствие парусам истории и искусства» на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арт-перформанс Аллы Решетниковой «Приветствие парусам истории и искусства»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арт-перформанс Аллы Решетниковой «Приветствие парусам истории и искусства»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Девочка наблюдает за выступлением музыкальной группы на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличные художники демонстрируют технику росписи на стенах на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мужчины в костюмах в стиле советской эпохи играют в настольный хоккей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Элемент городской декорации с надписью «До Москвы 530 км»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арт-регата «Искусство на парусах» — парад яхт с картинами из областного художественного музея имени Крамского на парусах в акватории водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арт-регата «Искусство на парусах» — парад яхт с картинами из областного художественного музея имени Крамского на парусах в акватории водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арт-регата «Искусство на парусах» — парад яхт с картинами из областного художественного музея имени Крамского на парусах в акватории водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арт-регата «Искусство на парусах» — парад яхт с картинами из областного художественного музея имени Крамского на парусах в акватории водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спортивные мероприятия на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Открытые соревнования по борьбе в центре города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Открытые соревнования по борьбе в центре города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мужчина позирует на военной технике на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Гости выставки военной техники на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рисунки детей на асфальте на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Девушка в костюме пионерки прыгает через канат на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Смотреть