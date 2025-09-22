В Россию попытались провезти 34 БПЛА из Казахстана

Самарские таможенники задержали «Газель» из Казахстана с 34 разобранными беспилотниками и одним квадрокоптером (DJI Mavic) на дистанционном управлении, сообщили в пресс-релизе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В машине таможенники нашли FPV-дроны с подключенными к ним камерами, два FPV-крыла «Ключ-Фортуна», два беспилотника самолетного типа, один БПЛА разведывательного типа.

Водитель «Газели» утверждал, что пытался провести дроны для «личной видеосъемки». Однако в ФТС отметили, что такое количество беспилотников не может «предназначаться для личных целей и несет потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан». После проверки сотрудники ФТС вынесут решение о назначении экспертизы.