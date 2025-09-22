Экс-директор МФЦ Махачкалы пойдет под суд за лже-трудоустройство родственников

Прокуратура Дагестана направила в Советский райсуд Махачкалы уголовное дело против бывшего директора городского МФЦ, пишет пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в феврале 2016 года он устроил в учреждение двух братьев и невестку, оформив их как специалиста по связям с общественностью, экономиста и главного специалиста-эксперта. С февраля 2016 по июль 2017 года родственники зарплату получали, но на работу не выходили. Бывший руководитель подписывал подложные табели учета времени и присвоил в общей сложности 1,2 млн руб. Из суммы ущерба он вернул 410 тыс. руб., еще 790 тыс. руб. прокуратура требует взыскать в виде гражданского иска.

На имущество фигуранта наложен арест, в том числе на земельный участок и две квартиры. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Станислав Маслаков