В Оренбуржье задержали 34 разобранных БПЛА в машине из Казахстана

Самарские таможенники задержали партию беспилотников из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

В грузовом автомобиле, направлявшемся в Башкортостан, нашли 34 дрона в разобранном виде и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом управления. Машину остановили недалеко от пункта пропуска Сагарчин в Оренбургской области.

В ходе досмотра обнаружили FPV-дроны с камерами для передачи изображения в реальном времени и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». В документах информацию о дронах не нашли. Мужчина, сопровождавший груз, заявил, что беспилотники нужны для личной видеосъемки.

По данным ФТС России, такое количество дронов не может быть для личных целей и может угрожать безопасности. Эксперты установили, что два аппарата — беспилотники самолетного типа, способные перевозить груз до 5 кг, а один — разведывательного типа. Комплекты позволяли собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, предназначенных для сброса груза. Товар задержан, проверочные мероприятия продолжаются.

