Прокуратура организовала проверку по ДТП в Волжском с погибшей девочкой
В результате ДТП в Волжском Волгоградской области погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 15:55 сегодня, 22 сентября, на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Там водитель маршрутного такси «Пежо Боксер» сбил девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате. Ребенок погиб на месте.
По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании 39-летнему водителю маршрутного такси меры пресечения в виде заключения под стражу.
По факту ДТП прокуратура Волгоградской области организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Волжского Виталий Орлов. Надзорное ведомство по итогам процессуальной проверки проверит законность принятого решения.