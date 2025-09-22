Прокуратура организовала проверку по ДТП в Волжском с погибшей девочкой

В результате ДТП в Волжском Волгоградской области погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 15:55 сегодня, 22 сентября, на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Там водитель маршрутного такси «Пежо Боксер» сбил девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате. Ребенок погиб на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании 39-летнему водителю маршрутного такси меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту ДТП прокуратура Волгоградской области организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Волжского Виталий Орлов. Надзорное ведомство по итогам процессуальной проверки проверит законность принятого решения.

Павел Фролов