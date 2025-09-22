Мэрия благоустраивается по краю

Замглавы Перми Дмитрий Галиханов, курирующий благоустройство и транспорт, может значительно усилить свой аппаратный вес в мэрии. Как ожидается, ему будут переданы в кураторство такие финансовоемкие полномочия, как экология и отходы. В мэрии считают, что совершают правильный управленческий шаг. Эксперты полагают, что цель реформы — приведение городского функционала в соответствие с функционалом краевого правительства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Галиханов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Галиханов

Как стало известно «Ъ-Прикамье», власти Перми после долгого перерыва вновь занялись административной настройкой полномочий заместителей главы и возглавляемыми ими функционально-целевыми блоками. По данным «Ъ-Прикамье», полномочия в сфере ТКО, а также кураторство над муниципальным учреждением «Полигон» перейдут в блок «Городское хозяйство», который возглавляет Дмитрий Галиханов. В подчинение этого блока перейдет и управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.

Сейчас МБУ «Полигон» и мусором занимается блок «Развитие инфраструктуры», который возглавляет бывший министр ЖКХ и благоустройства края Артем Балахнин. Экологией, включая озеленение Перми и борьбу с беспризорными животными, занимается блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Куратором блока является замглавы Перми Алексей Синев.

Собеседник «Ъ-Прикамье» в мэрии подтвердил, что разговоры о перераспределении полномочий в администрации действительно ведутся. «Посчитали, что управленчески это правильный шаг»,— пояснил он смысл грядущих измерений. После преобразований господин Балахнин продолжит курировать департамент ЖХУ, городской УКС, управление жилищных отношений, господин Синев — департаменты земельных отношений, имущественных отношений и градостроительства.

Если административная реформа произойдет, то аппаратный вес замглавы Дмитрия Галиханова в мэрии значительно вырастет. Господин Галиханов пришел в мэрию в 2021 году на смену Анатолию Дашкевичу и поначалу занимался лишь дорогами. Затем он получил в блок «Городское хозяйство» департамент транспорта.

Стоит отметить, что краевые власти планируют самостоятельно построить мусоросортирующий комплекс в пермском поселке Софроны, где расположен муниципальный полигон (управляется МБУ «Полигон»). Управление экологии также отвечает за финансовоемкие важные проекты, в частности за проект «Зеленое кольцо», направленный на создание водно-зеленого каркаса краевой столицы.

Курировавший до 2023 года управление экологии бывший первый замглавы Перми Виктор Агеев напомнил «Ъ-Прикамье», что ранее ведомство уже находилось в подчинении у замглавы, отвечавшего за благоустройство (Анатолия Дашкевича.— «Ъ-Прикамье»). «В последние годы управление экологии зарекомендовало себя как ведомство, определяющее важные направления развития города. Наиболее показательным в этом смысле явилась реализация знакового проекта „Зеленое кольцо“. Надеюсь, что и в новой структуре управление сохранит эту лидирующую и важную для Перми функцию»,— говорит Виктор Агеев.

Бывший зампред краевого правительства Антон Удальев, курировавший ЖКХ, отмечает, что накопление отходов в большинстве регионов находится либо в блоке ЖКХ, либо в блоке природных ресурсов. В частности, отходы входят в блок ЖКХ в правительстве Москвы, где ранее работал господин Удальев. Он согласен, что содержание контейнерных площадок — это благоустройство и логика передачи полномочий в этой части в блок господину Галиханову есть. «Но вывоз мусора и содержание — это епархия ЖКХ»,— считает экс-чиновник. «Точно так же это касается и блока экологии, где озеленение — элемент благоустройства, но не борьба с беспризорными животными. По моему мнению, идет приведение городского функционала в соответствие с функционалом краевого правительства»,— полагает Антон Удальев.

Вячеслав Суханов