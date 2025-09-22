Председателем ОНК Москвы стал правозащитник Илья Высотский

Правозащитник Илья Высотский избран новым председателем седьмого состава Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщил ТАСС председатель предыдущего состава Георгий Волков. Ответственным секретарем комиссии избран Вадим Агапитов, добавил он.

Илья Высотский — вице-президент благотворительного фонда «Добрые технологии», эксперт комиссии Общественной палаты по работе с обращениями граждан, а также член общественного совета при московском управлении ФСИН.

Общественные наблюдательные комиссии созданы в 2008 году для осуществления контроля соблюдения прав заключенных в местах принудительного содержания. В разных регионах в состав ОНК входит от 5 до 40 человек. Это общественная, правозащитная и неоплачиваемая работа. Выдвигать кандидата могут любые общественные объединения. Кандидатуры утверждает Совет ОП РФ. Ранее ОП не имела права исключать людей из состава ОНК в течение трехлетнего срока, но в декабре 2022 года Госдума наделила ее такими полномочиями. Сейчас ОНК осуществляют деятельность в 85 субъектах, а общее число членов комиссии по стране составляет 1,2 тыс. человек.

Полина Мотызлевская