Инвесторы охладели к Швейцарии

Швейцария теряет инвестиционную привлекательность, — к такому выводу пришли «Ведомости» на основе международных прогнозов и мнения экспертов. В конце августа проблема ухудшения бизнес-климата в стране даже обсуждалась на заседании швейцарского Федерального совета. Политики пришли к выводу, что могут повлиять на ситуацию с помощью снижения регуляторной нагрузки. Однако индекс прямых иностранных инвестиций европейской конфедерации продолжает снижаться. По словам экспертов, в швейцарских банках теперь тяжело получить высокую доходность из-за низкой инфляции и нулевой процентной ставки. Кроме того, экономика страны пострадала из-за новых пошлин на экспорт в США. Берн получил одну из самых высоких ставок — 39%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инвесторов смущают и проблемы частных банков, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Впрочем, по его словам, у властей есть возможность повлиять на ситуацию: «Среди факторов, которые снижают привлекательность, конечно, коллапс Credit Suisse. Проблемы одного из двух системообразующих банков страны — это всегда удар по репутации и потеря доверия. Рынок шокировало, когда были списаны облигации на 16 млрд франков. Плюс риск создания монополии UBS с балансом, который вдвое превышает ВВП Швейцарии, и давление со стороны США.

Мы знаем, что Швейцария была включена в список стран, манипулирующих валютой. Налоговая прозрачность в США через FATCA десятилетиями вела борьбу с банковской тайной, и Швейцария была вынуждена несколько лет назад пойти на уступки, и, по сути, ее модель приватности для иностранных клиентов практически отсутствует. То есть историческое преимущество сведено на нет. Под давлением ЕС Швейцария пытается противодействовать корпоративному налогообложению, но все-таки пока отменяет специальные налоговые режимы для иностранных компаний.

Властям Швейцарии нужно усиливать и реформировать финансовый надзор, систему регулирования капиталов банков после краха Credit Suisse, диверсифицировать финансовый сектор, то есть делать ставку на развитие нишевых направлений, где страна лидирует: управление активами, криптодолины. Можно конкурировать налоговым образом на кантональном уровне, кантоны имеют свободу в установлении налоговых ставок из-за специфики конфедеративного швейцарского режима.

Если ситуация в ближайшее время не будет меняться, краткосрочно экономика столкнется с замедлением, а долгосрочно возможна смена модели, переход от модели банковской тайны для всех к модели премиум-юрисдикций для избранных.

Роль убежищ сохранится, но изменится, и концентрироваться швейцарская экономика, видимо, будет в большей степени на инновациях или на отраслях с высокими технологиями — финтех, фармацевтика, биотех».

В 2023 году из-за финансовых проблем одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse его поглотил конкурент UBS. Последний теперь рассматривает возможность переезда в США из-за ужесточения регулирования со стороны местных властей. И это — еще один весомый повод для беспокойства международных инвесторов, сообщают аналитики. Однако, несмотря на проблемы банковского сектора, страна все еще остается очень токсичной к российским активам, отмечает руководитель группы по банковским услугам юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок:

«На данный момент равноценных Швейцарии гаваней, наверное, единицы. Возможно, это Сингапур, Гонконг, старый добрый Лондон, Люксембург, Монако, то есть традиционные игроки на данном рынке. Это больше похоже на легкую панику, которая периодически пробегает по рядам инвесторов, биржевиков. Это может быть связано даже больше не с тем, что Credit Suisse ушел под контроль UBS, а с тем, что UBS уже несколько раз озвучивал свои планы перебраться в США. Тем не менее это некий меморандум о намерениях. Будет это или нет — гадание на кофейной гуще.

Шаги и действия, которые постоянно инициируются господином Трампом, часто настолько недолговечные и нестабильные, что их прогнозировать вообще сложно. Есть масса семейных банков, которые клиенты очень любят, там нет тысячи акционеров, они никуда не уходят, а успешно сидели и сидят в Швейцарии. В последние годы Европа и так испытывает проблемы с ростом, при этом не становится менее привлекательной ни для жизни, ни для инвестиций. Поэтому я думаю, это временные даже не трудности, а флуктуации.

Последние 3,5 года тренд неизменен: швейцарцы придерживаются санкционной политики в отношении россиян, и никаких послаблений там особо не делается, и, честно говоря, этого пока не предвидится. Становится сложнее вход, счета в Швейцарии продолжают закрываться. Глобально сейчас необходим ВНЖ или паспорт одной из европейских стран, налоговое резидентство там же, а в идеале надо получать доход вне территории Российской Федерации».

По данным Financial Times, Швейцария ведет переговоры с США, чтобы снизить торговые пошлины. В обмен Берн предлагает увеличить импорт американского оружия и энергоносителей, в том числе обогащенного урана и СПГ.

Ульяна Горелова