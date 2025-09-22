Fox News: «Хамас» призвал Трампа гарантировать прекращение огня в Газе

Представители палестинского «Хамаса» подготовили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором просят гарантировать 60-дневное прекращение огня в обмен на немедленное освобождение половины заложников из сектора Газа. Об этом Fox News сообщил высокопоставленный чиновник американской администрации.

По данным Fox News, письмо должны доставить Дональду Трампу на этой неделе.

В начале сентября Дональд Трамп потребовал от «Хамаса» принять разработанное США предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предполагает освобождение израильских заложников в первый день перемирия в обмен на тысячи палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Палестинская сторона, в свою очередь, требует полного вывода израильских войск из анклава. По последним данным, в заложниках у «Хамаса» остаются 49 человек. 27 из них израильская разведка считает погибшими.

