Путин разрешил иностранцам до конца года платить за газ не только в Газпромбанке

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным покупателям до 31 декабря оплачивать газ не только в Газпромбанке, но и в других российских банках. Предыдущее разрешение действует до 1 октября.

Власти России изменили порядок оплаты российского газа после введения санкций США против Газпромбанка в ноябре 2024 года. До этого иностранцы могли лишь конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно должны были переводить полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке.

В декабре прошлого года Владимир Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. Газпромбанк сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, однако импортерам позволили оплачивать поставки не только в рублях, но и в другой валюте.