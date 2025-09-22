Слова признательности

Франция присоединяется к списку стран, официально признавших Палестину. Париж совместно с Эр-Риядом организовал 22 сентября в Нью-Йорке саммит в поддержку решения о двух государствах. Это последовало за объявлением 21 сентября о признании государственности Палестины Великобританией, Канадой, Австралией и Португалией. США проигнорировали упомянутый саммит, организованный на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, в то время как их союзник Израиль пообещал дать жесткий ответ на «парад признаний». В числе обсуждаемых правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху мер — частичная аннексия Западного берега реки Иордан и закрытие в Иерусалиме консульств стран, признавших Палестину.

Франция и Саудовская Аравия стали соорганизаторами однодневного саммита в поддержку признания палестинской государственности. Он состоялся на полях ГА ООН в Нью-Йорке в канун Рош а-Шана, еврейского Нового года. Формально встреча призвана дать новый импульс «параду признаний» Палестины, который 21 сентября стартовал с официальных заявлений Великобритании, Канады, Португалии и Австралии.

Встреча в Нью-Йорке, подготовка к которой по инициативе Франции началась еще в начале лета на фоне интенсификации боевых действий в секторе Газа, была проигнорирована администрацией президента США Дональда Трампа.

«Мы по-прежнему сосредоточены на серьезной дипломатии, а не на показных жестах. Наши приоритеты ясны: это освобождение заложников, безопасность Израиля, а также мир и процветание во всем регионе»,— заявили в Госдепартаменте США.

В практический эффект дипломатической инициативы Франции и Саудовской Аравии мало кто верит. В разговоре с изданием Politico неназванный европейский дипломат пояснил, что «парад признаний» вряд ли что-то изменит, если правительство Нетаньяху продолжит пользоваться поддержкой США.

Кроме того, по версии собеседника Politico, инициативы нью-йоркского саммита скорее дадут обратный эффект, заставив власти Израиля действовать жестко и решиться на аннексию некоторых частей Западного берега реки Иордан. Если бы Франция увязала признание Палестины с освобождением 48 израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, то это бы не разозлило Израиль, считает источник Politico. Вместе с тем издание обращает внимание на то, что признание Палестины необходимо европейским лидерам, чтобы обуздать дома волну общественного недовольства войной в Газе.

По данным издания Le Figaro, у плана Парижа и Эр-Рияда есть и военная компонента, которая требует непосредственного участия арабского мира. Так, она предполагает разоружение радикальной группировки «Хамас», ее отстранение от власти и замену ее формирований местными полицейскими структурами. Согласно задумке, в них должны войти бывшие сотрудники сил безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА), которые остались на территории сектора после того, как ПНА потеряла контроль над ним в 2007 году. За их подготовку будут отвечать некоторые арабские государства.

Со своей стороны, группировка «Хамас» поприветствовала тенденцию на признание Палестины.

«Это признание является важным шагом на пути сохранения права нашего палестинского народа на свою землю и святые места, а также на создание своего независимого государства со столицей в Иерусалиме»,— говорится в заявлении радикального движения, обнародованном в воскресенье. Отдельно «Хамас» подчеркнуло, что укрепление статуса Палестины — это «заслуженный результат борьбы» палестинского народа, частью которой движение считает резню 7 октября 2023 года. В «Хамасе» призвали международное сообщество «противостоять планам аннексии и иудаизации на Западном берегу и в Иерусалиме» и изолировать еврейское государство на международной арене.

Вечером 21 сентября на «парад признаний» отреагировал Биньямин Нетаньяху. «Годы я противостоял колоссальному давлению — и внутреннему, и внешнему, чтобы не допустить создания этого террористического образования,— заявил премьер-министр, имея в виду палестинское государство.— Мы действовали твердо и разумно. Более того, мы удвоили еврейское строительство в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан.— “Ъ”) и продолжим этот путь». Господин Нетаньяху пообещал, что «палестинского государства не будет», а ответ на попытки навязать Израилю «террористическое государство» будет дан после того, как глава правительства вернется из поездки в США на сессию ГА ООН.

В числе мер, которые Израиль рассматривает в качестве ответа сторонникам палестинского государства,— аннексия ряда территорий на Западном берегу. Как пояснили источники Haaretz в окружении господина Нетаньяху, речь вряд ли зайдет о полной аннексии этого региона, однако Израиль может полностью взять под свой контроль «зону B» (свыше 20% территории Западного берега), которая в настоящее время находится под гражданским контролем палестинцев.

Другой ответной мерой может стать введение против стран, признавших палестинское государство, пакета санкций, в том числе с ограничением въезда для их дипломатов в Рамаллу и прекращение работы их консульств в Иерусалиме. А это лишит палестинцев консульского обслуживания или крайне затруднит его.

Так или иначе, сейчас Франция, похоже, убеждена в необходимости дипломатического наступления на Израиль. «Мы находимся на переломном этапе,— цитирует Le Figaro человека из окружения французского президента Эмманюэля Макрона.— Либо мы покажем коллективную способность двигаться к решению о двух государствах, либо нас ждет еще большая драма (на Ближнем Востоке.— “Ъ”)».

Нил Кербелов