В Энергодаре после удара дронов ВСУ тяжело ранен мужчина

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Энергодару, в результате атаки тяжело ранен сотрудник системы городского ЖКХ. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

«По предварительным данным, зафиксировано не менее четырех беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города. В результате атаки тяжелое ранение получил слесарь "Водозабора" 1962 года рождения»,— написал господин Пухов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают оперативные службы. Оценивается масштаб причиненного ущерба.

Глава города также предупредил местных жителей о том, что угроза повторных атак сохраняется, попросил их быть предельно осторожными и без острой необходимости не выходить на улицу.

Александр Дремлюгин, Симферополь