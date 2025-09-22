Мерц призвал Германию стать безопасным убежищем для евреев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия должна навсегда стать безопасным убежищем для евреев.

«Но с позором и ужасом мы видим, что с 7 октября (в день нападения “Хамаса” на Израиль в 2023 году.— “Ъ”) антисемитизм в нашей стране вновь стал громче, наглее и жестче»,— отметил он (цитата по Suddeutsche Zeitung).

Господин Мерц считает, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего. Он назвал иудео-христианские традиции основой общества.

По данным Федерального центра исследований и информации в области антисемитизма, в 2024 году в Германии было зарегистрировано 8,6 тыс. случаев насилия, вандализма и угроз в отношении евреев. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году (4,9 тыс.). В 2020 году таких инцидентов было 1,9 тыс.