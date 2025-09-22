В Госдуме предложили внести вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина (ЕР) предложила внести прививку от ВПЧ (вируса папилломы человека) в национальный календарь прививок.

«Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет. Именно в этот период она наиболее эффективна и реально снижает риски заражения и развития онкологических заболеваний. Было бы отлично, если бы эта вакцина вошла в национальный календарь прививок, потому что сейчас её можно сделать по ОМС только в рамках региональных программ»,— сказала депутат «РИА Новости».

По ее словам, эта инициатива сейчас не внедряется, так как это требует более детального обсуждения, в том числе с родителями, и мнения министерства здравоохранения.

ВПЧ — одна из самых распространенных вирусных инфекций, передаваемых половым путем (а также при тесном контакте кожных покровов). Им заражаются большинство людей, ведущих активную половую жизнь. Чаще всего иммунная система справляется с вирусом — но не всегда. Существует около 150 штаммов ВПЧ, из которых 14 вызывают различные виды рака. Самые опасные из них — штаммы 16 и 18, которые в 70% случаев приводят к развитию рака шейки матки (РШМ).

Вакцинация против ВПЧ включена в национальные календари 147 стран; в России это планируется сделать в 2026 году (вакцинация от ВПЧ стоит в очереди на включение в календарь).

Полина Мотызлевская