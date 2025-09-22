В Ставрополе проезд в маршрутке №29 подорожает до 35 рублей

В Ставрополе с 9 октября проезд на маршрутке №29м подорожает с 33 до 35 рублей. Об этом перевозчик уведомил краевое министерство дорожного хозяйства. На линии работают малые автобусы индивидуального предпринимателя Геворка Исавердова. Машины ходят от остановки «12-й километр» до жилого комплекса «Кварталы 17/77».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Повышение тарифа компания объясняет ростом затрат на топливо и обслуживание техники. По данным региональных властей, с начала года стоимость дизельного топлива в крае выросла более чем на 10 процентов. Последний раз проезд в маршрутках столицы Ставрополья дорожали в июле 2023 года, когда цена поднялась на 2 рубля и достигла 33 рублей.

Маршрут №29, по данным транспортной комиссии города, перевозит в среднем около 4 тысяч пассажиров в день.

Станислав Маслаков