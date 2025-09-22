В администрации президента США Дональда Трампа выразили обеспокоенность из-за чрезмерной агрессивности стран Прибалтики по отношению к России. Об этом сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. Он отметил напряженность в отношениях между Вашингтоном и прибалтийскими государствами.

Господин Рахман рассказал, что некоторые чиновники американской администрации критикуют так называемую «эстонизацию» европейской внешней политики. По их мнению, прибалтийские республики ведут себя слишком агрессивно в отношении президента России Владимира Путина. На недавнем высокоуровневом заседании в Пентагоне представители Прибалтики были обвинены в том, что их противостояние России носит «идеологический» характер, пишет обозреватель.

Особенно остро воспринимается голосование в Генеральной Ассамблее ООН в феврале по антироссийской резолюции, связанной с Украиной, где США выступили против этой инициативы. В Эстонии результат такого голосования восприняли с критикой и опасением, ведь поступок Вашингтона означал, что при администрации Трампа рассчитывать на поддержку Америки не стоит, добавил господин Рахман.