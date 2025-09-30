Дизайн в ретроспективе
Что показали на Lake Como Design Festival
Прогулку по экотропам, осмотр исторических достопримечательностей и аристократических особняков в начале бархатного сезона на итальянском озере Комо уже в седьмой раз совмещали с искусством, архитектурой и дизайном: с 14 по 21 сентября здесь проходил очередной Lake Como Design Festival.
Сколько бы ни проводилось фестивалей дизайна на Апеннинском полуострове, их всегда будет не хватать. Ведь вселенная Made in Italy, сотканная из искусства, архитектуры и дизайна, неисчерпаема и ее отголоски слышны в самых отдаленных уголках мира. А что может быть лучше, чем увидеть развитие, например, средневековых дизайн-идей в ретроспективе и в аутентичной атмосфере? Именно на это и ориентировались устроители нынешнего фестиваля в городе Комо и его окрестностях, открывая в дни его проведения двери старинных вилл и павильонов.
Тема этого года — «Фрагменты» — трактовалась максимально широко и нашла отражение в многочисленных проектах смотра. Экспозиция на главной площадке, вилле дель Грумелло XVI века, называлась Fragments of Memory («Фрагменты памяти») и напрямую обращалась к итальянскому наследию в области дизайна, рассказывала истории знаменитых брендов. В ее составе были и объекты-трансформеры Клаудио Кампеджи и Вико Маджистретти, и переосмысленные художником Энцо Кукки римские фонтаны, и ретроспектива бразильского модерниста Клаудии Морейры Саллес, и культовые работы мастерской Eredi Marelli, созданные в сотрудничестве с легендарными дизайнерами и архитекторами, от Паоло Буффа до Альдо Росси. Последнему посвящена и отдельная выставка в здании бывшей церкви Сан-Пьетро-ин-Атрио, интерпретирующая детали его архитектурного наследия. Место выбрано не случайно: родители маленького Росси прятали его в Комо во время Второй мировой войны, и именно здесь он делал свои первые зарисовки.
Еще одна важная выставка фестиваля проходила под открытым небом и в небольших постройках парка Chilometro della Conoscenza («Километр знаний»). На ней дизайнеры-победители открытого конкурса фестиваля представляли свои упражнения на предложенные темы: хрупкость, регенерация и память. Среди участников — Адели Дюкасс, Георг Фостер, Марийке Де Кок, Сьерра Канистано, студия Super Rat и еще три десятка художников и дизайнеров разных поколений.