Дизайн в ретроспективе

Прогулку по экотропам, осмотр исторических достопримечательностей и аристократических особняков в начале бархатного сезона на итальянском озере Комо уже в седьмой раз совмещали с искусством, архитектурой и дизайном: с 14 по 21 сентября здесь проходил очередной Lake Como Design Festival.

Вилла дель Грумелло XVI века Фото: Courtesy of Lake Como Design Festival Экспозиция Fragments of Memory Фото: Alessandro Saletta Выставка Альдо Росси в здании бывшей церкви Сан-Пьетро-ин-Атрио Фото: Alessandro Saletta Экспозиция Contemporary Design Selection Фото: Nicolo Panzeri Выставка Ико Паризи Фото: Lorenzo Butti

Сколько бы ни проводилось фестивалей дизайна на Апеннинском полуострове, их всегда будет не хватать. Ведь вселенная Made in Italy, сотканная из искусства, архитектуры и дизайна, неисчерпаема и ее отголоски слышны в самых отдаленных уголках мира. А что может быть лучше, чем увидеть развитие, например, средневековых дизайн-идей в ретроспективе и в аутентичной атмосфере? Именно на это и ориентировались устроители нынешнего фестиваля в городе Комо и его окрестностях, открывая в дни его проведения двери старинных вилл и павильонов.

Ваза для одного цветка Memento, Gensuke Kishi Фото: Gensuke Kishi Стеллаж Remains, Payam Askari x Omniaworks Фото: Alessandro Saletta

Тема этого года — «Фрагменты» — трактовалась максимально широко и нашла отражение в многочисленных проектах смотра. Экспозиция на главной площадке, вилле дель Грумелло XVI века, называлась Fragments of Memory («Фрагменты памяти») и напрямую обращалась к итальянскому наследию в области дизайна, рассказывала истории знаменитых брендов. В ее составе были и объекты-трансформеры Клаудио Кампеджи и Вико Маджистретти, и переосмысленные художником Энцо Кукки римские фонтаны, и ретроспектива бразильского модерниста Клаудии Морейры Саллес, и культовые работы мастерской Eredi Marelli, созданные в сотрудничестве с легендарными дизайнерами и архитекторами, от Паоло Буффа до Альдо Росси. Последнему посвящена и отдельная выставка в здании бывшей церкви Сан-Пьетро-ин-Атрио, интерпретирующая детали его архитектурного наследия. Место выбрано не случайно: родители маленького Росси прятали его в Комо во время Второй мировой войны, и именно здесь он делал свои первые зарисовки.

Выставочная площадка в оранжерее парка Chilometro della Conoscenza Фото: Nicolo Panzeri Светильники студии Super Rat Фото: Alessandro Saletta

Еще одна важная выставка фестиваля проходила под открытым небом и в небольших постройках парка Chilometro della Conoscenza («Километр знаний»). На ней дизайнеры-победители открытого конкурса фестиваля представляли свои упражнения на предложенные темы: хрупкость, регенерация и память. Среди участников — Адели Дюкасс, Георг Фостер, Марийке Де Кок, Сьерра Канистано, студия Super Rat и еще три десятка художников и дизайнеров разных поколений.

Олег Краснов