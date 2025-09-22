Договор не дороже денег

Два мировых соглашения о компенсации убытков от разорения нижегородского банка «Ассоциация» утвердил арбитражный суд Нижегородской области. Лица, осужденные за крах финансовой организации, согласились выплатить Агентству по страхованию вкладов 92 млн руб. вдобавок к уже погашенному в рамках уголовного дела ущербу на 650 млн руб. Еще два обособленных спора о взыскании €18,9 млн и $2 млн с казахстанского миллиардера Тимура Турлова пока не рассмотрены. Фигурантам предстоит возместить свыше 300 млн руб. в рамках приговора. Добиться выплат в этих условиях будет сложно, и ущерб может быть погашен за счет реализации арестованных активов ответчиков, полагают знакомые с делом собеседники «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматели Станислав Машагин (слева) и Павел Увяткин, обвиняемые в хищении средств банка "Ассоциация", перед судебным заседанием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Предприниматели Станислав Машагин (слева) и Павел Увяткин, обвиняемые в хищении средств банка "Ассоциация", перед судебным заседанием

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел два обособленных спора Агентства по страхованию вкладов с лицами, которых АСВ считает причастными к разорению банка «Ассоциация». Как писал «Ъ-Приволжье», госкорпорация взыскивает с ответчиков €18,9 млн и $2 млн в счет погашения ущерба от вывода капитала банка, лишенного лицензии в 2019 году из-за недостачи 3,8 млрд руб. на корсчетах в VTB Europe Bank. АСВ причислило к ним казахстанского миллиардера, главного исполнительного директора Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, акционеров АО «Волга капитал» Станислава Машагина и ООО «Капитал регионы» Павла Увяткина, бывшего казначея «Ассоциации» Владимира Макаревича и несколько оффшорных компаний.

Машагин, Макаревич и Увяткин в декабре 2024 года получили реальные сроки в колонии-поселении за нанесение кредитной организации имущественного ущерба путем обмана без цели хищения средств по ст. 165 УК РФ. По фабуле дела, в 2016–2018 годах Владимир Макаревич фальсифицировал отчетность «Ассоциации» и платежки в системе SWIFT в пользу третьих лиц – участников валютных сделок, которые оформляли компании Павла Увяткина и Станислава Машагина. Ущерб от их действий следствие оценило в 984 млн руб., в ходе расследования Станислав Машагин выплатил АСВ 650 млн руб. со счета товарищества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Казахстана», в котором он числился руководителем. При этом право требования убытков со Станислава Машагина «Инфраструктура Кахастана» позднее передала московскому ООО «Аверс-Про», которое, однако, не смогло войти в дело о банкротстве «Ассоциации» как правопреемник: суд решил, что товарищество не исполняло обязательства перед конкурсной массой банка и уступить задолженность не могла.

В процессе арбитражных разбирательств о взыскании убытков ответчики решили пойти с АСВ на мировые соглашения о компенсации нанесенного «Ассоциации» ущерба.

Пока суд утвердил два мировых соглашения по четырем обособленным искам госкорпорации об убытках, следует из арбитражной картотеки. Они касаются требований к Павлу Увяткину, Владимиру Макаревичу, АО «Волга капитал», ООО «Капитал-регионы» и соучредителя этих компаний Елены Немцевой.

В опубликованных и утвержденных судом мировых соглашениях говорится, что Владимир Макаревич и Павел Увяткин полностью признали требования «Ассоциации» в лице Агентства по страхованию вкладов на 88,1 млн руб. и обязались выплатить их солидарно в полном объеме в течение полугода. В свою очередь АСВ отказывается от взыскания убытков с ответчиков свыше этой суммы, а также процентов за пользование чужими деньгами с компаний и госпожи Немцевой. При этом ООО «Капитал-регионы» прекращает разногласия с АСВ и признает отсутствие оснований для включения 33,7 млн руб. долга в реестр требований кредиторов «Ассоциации».

Вторым мировым соглашением были урегулированы претензии об убытках АСВ на €307,5 тыс. и сопоставимую сумму процентов к Владимиру Макаревичу, предпринимателю Сергею Плотникову и компании V52 Limited. По условиям соглашения истец отказался от требований к господину Плотникову и организации, а Владимир Макаревич обязался погасить 3,8 млн руб. убытков в течение месяца.

При этом средства и активы должников арбитражный суд оставил под арестом для обеспечения погашения ущерба, разрешив им ежемесячно тратить прожиточный минимум на счетах.

С учетом обязательства ответчиков выплатить еще более 300 млн руб. в рамках приговора по уголовному делу, добиться взыскания еще и по мировым соглашениям АСВ будет сложно, полагает знакомый с процессом собеседник «Ъ-Приволжье». «Получить с них уже ничего не удастся свыше той суммы, которую постановил взыскать суд в рамках приговора по уголовному делу. Выручки от реализации арестованного имущества ответчиков на это должно хватить»,— отметил источник.

Требования АСВ к другим лицам, которые АСВ считает причастными к разорению банка «Ассоциация», пока не рассмотрены.

Роман Рыскаль