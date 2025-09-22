Бизнес-навигация: от комплексной безопасности до делового имиджа

Ассоциация «Женщины Бизнеса» в Удмуртии стала одним из ключевых участников международного форума «Сделано в Удмуртии», организованного при поддержке Корпорации развития республики. Эксперты ассоциации выступили модераторами и спикерами на трех стратегических площадках: «Свободный микрофон», «Защита бизнеса» и «Женское дело», представив многогранный анализ актуальных вызовов для современного бизнеса. В фокусе сессий находились как практические аспекты операционной деятельности компаний, так и стратегические вопросы управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса» Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса»

Большое внимание было уделено сессии «Защита бизнеса», которую модерировала руководитель ассоциации в Удмуртии Рауза Медянская. В рамках сессии были рассмотрены темы: кибербезопасность, противодействие теневой занятости и риски дробления активов, сомодератором блока по защите персональных данных выступила коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» Светлана Филатова. Экспертный вклад в дискуссию внесла Галина Берлинская, осветившая специфику работы с персональными данными в медицинской сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса» Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса»

«Участие в форуме позволило нам представить консолидированную позицию по вопросам, которые сегодня находятся на повестке дня у каждого предпринимателя. От практики продаж до комплексной безопасности бизнеса — наши спикеры предложили конкретные решения»,— отметила Рауза Медянская.

На площадке «Свободный микрофон» выступления были сфокусированы на управленческих и коммуникационных аспектах ведения бизнеса.

Также спикерами были раскрыты ключевые темы для повышения конкурентоспособности:

Ольга Лыскова раскрыла методики построения эффективных отношений с клиентом в презентации «Химия продаж. Продавец + Покупатель = Любовь».

раскрыла методики построения эффективных отношений с клиентом в презентации «Химия продаж. Продавец + Покупатель = Любовь». Марина Лукасевич представила анализ роли корпоративной культуры как фундаментальной основы для устойчивого развития компании.

представила анализ роли корпоративной культуры как фундаментальной основы для устойчивого развития компании. Елена Телицына предложила стратегию повышения устойчивости бизнеса в условиях нестабильности в выступлении «Антихрупкость: как сделать бизнес сильнее любого кризиса».

предложила стратегию повышения устойчивости бизнеса в условиях нестабильности в выступлении «Антихрупкость: как сделать бизнес сильнее любого кризиса». Светлана Одегова и Мария Агашина сконцентрировались на имиджевых аспектах, осветив вопросы построения личного бренда руководителя и формирования внешнего образа как элемента корпоративной стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса» Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса» Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса» Следующая фотография 1 / 3 Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса» Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса» Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса»

На площадке «Женское дело» был рассмотрен один из ключевых вопросов для предпринимательниц — поиск баланса между профессиональной реализацией и личной жизнью. Тему «Баланс между семьей и бизнесом» раскрыли Татьяна Демидова и Юлия Ворончихина. Особую практическую ценность их выступлениям придавал личный опыт: спикеры, являясь многодетными матерями, поделились проверенными стратегиями эффективного тайм-менеджмента и организации работы, позволяющими успешно совмещать управление бизнесом с заботой о семье.

Форум «Сделано в Удмуртии» подтвердил статус значимой площадки для диалога между бизнес-сообществом и институтами развития. Участие ассоциации «Женщины Бизнеса» в Удмуртии способствовало углубленной проработке актуальных тем и укреплению деловых связей в регионе.