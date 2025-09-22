Бизнес-навигация: от комплексной безопасности до делового имиджа
Члены ассоциации «Женщины Бизнеса» представили свой взгляд на главные темы для развитие предпринимательства в Удмуртии
Ассоциация «Женщины Бизнеса» в Удмуртии стала одним из ключевых участников международного форума «Сделано в Удмуртии», организованного при поддержке Корпорации развития республики. Эксперты ассоциации выступили модераторами и спикерами на трех стратегических площадках: «Свободный микрофон», «Защита бизнеса» и «Женское дело», представив многогранный анализ актуальных вызовов для современного бизнеса. В фокусе сессий находились как практические аспекты операционной деятельности компаний, так и стратегические вопросы управления.
Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса»
Большое внимание было уделено сессии «Защита бизнеса», которую модерировала руководитель ассоциации в Удмуртии Рауза Медянская. В рамках сессии были рассмотрены темы: кибербезопасность, противодействие теневой занятости и риски дробления активов, сомодератором блока по защите персональных данных выступила коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» Светлана Филатова. Экспертный вклад в дискуссию внесла Галина Берлинская, осветившая специфику работы с персональными данными в медицинской сфере.
Фото: предоставлено Ассоциацией «Женщины Бизнеса»
«Участие в форуме позволило нам представить консолидированную позицию по вопросам, которые сегодня находятся на повестке дня у каждого предпринимателя. От практики продаж до комплексной безопасности бизнеса — наши спикеры предложили конкретные решения»,— отметила Рауза Медянская.
На площадке «Свободный микрофон» выступления были сфокусированы на управленческих и коммуникационных аспектах ведения бизнеса.
Также спикерами были раскрыты ключевые темы для повышения конкурентоспособности:
- Ольга Лыскова раскрыла методики построения эффективных отношений с клиентом в презентации «Химия продаж. Продавец + Покупатель = Любовь».
- Марина Лукасевич представила анализ роли корпоративной культуры как фундаментальной основы для устойчивого развития компании.
- Елена Телицына предложила стратегию повышения устойчивости бизнеса в условиях нестабильности в выступлении «Антихрупкость: как сделать бизнес сильнее любого кризиса».
- Светлана Одегова и Мария Агашина сконцентрировались на имиджевых аспектах, осветив вопросы построения личного бренда руководителя и формирования внешнего образа как элемента корпоративной стратегии.
На площадке «Женское дело» был рассмотрен один из ключевых вопросов для предпринимательниц — поиск баланса между профессиональной реализацией и личной жизнью. Тему «Баланс между семьей и бизнесом» раскрыли Татьяна Демидова и Юлия Ворончихина. Особую практическую ценность их выступлениям придавал личный опыт: спикеры, являясь многодетными матерями, поделились проверенными стратегиями эффективного тайм-менеджмента и организации работы, позволяющими успешно совмещать управление бизнесом с заботой о семье.
Форум «Сделано в Удмуртии» подтвердил статус значимой площадки для диалога между бизнес-сообществом и институтами развития. Участие ассоциации «Женщины Бизнеса» в Удмуртии способствовало углубленной проработке актуальных тем и укреплению деловых связей в регионе.
Ассоциация «Женщины Бизнеса» Удмуртия — некоммерческая организация, объединяющая предпринимательниц и руководителей для развития деловой активности, обмена опытом и защиты интересов женщин в бизнесе.