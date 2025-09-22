Жителя Херсонской области будут судить за попытку подрыва вышки сотовой связи

Прокуратура Херсонской области направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в диверсии. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«55-летний житель региона попытался заложить взрывное устройство под вышку сотовой связи в Каховском округе. Он сделал радиоуправляемую бомбу, но довести преступный замысел до конца не смог — сотрудники регионального УФСБ задержали его на месте, а взрывное устройство обезвредили»,— написал глава области в своем Telegram-канале.

Как уточнили «Ъ» в прокуратуре региона, мужчину задержали в апреле 2025 года. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (изготовление взрывного устройства), п. «а» и «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатого вещества и взрывных устройств).

