Связь традиций и инноваций

Согласно данным исследования Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, с 2016 по 2023 год численность обучающихся в частных школах выросла почти в два раза. Период активного роста рынка онлайн-образования как в России, так и во всем мире, как говорят эксперты, пришелся на пандемийный год. С тех пор его темпы стали замедляться. При этом, по данным исследовательского агентства Smart Ranking, в этом году не менее 29% стобалльных результатов ЕГЭ были получены учениками онлайн-школ.

Дискуссия «Образование — как инвестиция в будущее»

Дискуссия «Образование — как инвестиция в будущее»

Фото: Антон Волошин

Какое будущее ждет онлайн-образование, как частным школам легально масштабировать EdTech-направление и не потерять доверие пользователей, обсудили в ходе дискуссии «Образование — как инвестиция в будущее», организованной ИД «Коммерсантъ». Мероприятие прошло в рамках фестиваля детского образования «Просто Учиться» в «Севкабель Порту».

Понять себя

В центре любого образования всегда стоит человек, говорит директор лицензированной частной школы «Крылья» Максим Рыжов. Их школа выстраивает свою работу по этому принципу. Учреждение располагается на Петроградской стороне. В начале этого года оно получило лицензию на все уровни школьного образования — начальное, среднее, основное, а также дополнительное образование. Как пояснил господин Рыжов, от традиционной школы они взяли формат обычных уроков, но внедрили мини-классы, в которых занимаются по 12 человек.

«Большое внимание мы уделяем содержанию образовательной программы, но при этом мы дополняем уроки различными интерактивными, вовлекающими механиками. У нас есть проектная деятельность и групповые проекты для учеников, клубы по интересам и кружки, которые помогают открывать таланты детей. По мне, так суть образования — это возможность познать мир, узнать свое место в нем, понять свои интересы и сформулировать дальнейший путь»,— прокомментировал Максим Рыжов.

Методика, которой придерживаются в «Крыльях»,— это федеральный государственный образовательный стандарт. «Это обязательная часть учебного процесса по ФГОС в первой половине дня,— пояснил директор школы.— Вторая половина дня для детей — занятия на выбор и эффективная проектная деятельность».

Плюс в учреждении запустили два трека взаимодействия с вузами — Высшей школой экономики и МГИМО.

Cлева направо: Максим Рыжов и Алексей Дворецкий

Cлева направо: Максим Рыжов и Алексей Дворецкий

Фото: Антон Волошин

Ценный ресурс

Как признают участники дискуссии, найти подходящих для частной школы педагогов — сложно. К примеру, в «Крыльях» будущие учителя проходят трехэтапный отбор — до официального предложения доходят в итоге единицы. «Особенно сложно сейчас с педагогическими кадрами,— комментирует господин Рыжов.— Но мы очень стараемся находить лучших, потому что за кадрами — все».

В Онлайн-школе №1, как рассказал директор по продукту Алексей Дворецкий, в среднем из сотни кандидатов только пятеро получают здесь работу. «Мы отбираем кадры со всей России. У нас есть в том числе преподаватели, которые преподают из-за рубежа. В этом как раз наша сила, что мы не ограничены одним регионом,— подчеркнул господин Дворецкий.— HR-команда проводит скрининг резюме, после этого узнает больше подробностей о самом кандидате и договаривается об открытом уроке по заданной теме. К уроку подключаются наши методисты, HR-специалисты, руководители школы, и мы моделируем реальный урок, чтобы посмотреть, как педагог ведет занятие и проявляет себя во внештатных ситуациях».

Онлайн-школа №1 работает с 2018 года. Ученики здесь обучаются по программам начальной, средней и старшей школы. Как и в «Крыльях», тут также делают ставку на мини-классы. В начальной школе это классы до 12 человек. В старших классах допустимы занятия для 25 человек онлайн. Такое ограниченное количество слушателей в онлайн-формате спикер объяснил стремлением школы дать каждому учащемуся возможность индивидуального контакта с преподавателем.

В школе также выстраивают партнерские отношения с университетами, интегрируя в график детей встречи с их представителями. На сегодня, как рассказал эксперт, заключены соглашения с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Томским госуниверситетом.

Помимо этого, на базе Онлайн-школы №1 в этом году запустили онлайн-колледж, где на всех направлениях внедрили такое направление, как «базовая AI-грамотность».

Cоавтор проекта «Просто учиться» Наталья Король

Cоавтор проекта «Просто учиться» Наталья Король

Фото: Антон Волошин

Маршрут построен

Как отметила соавтор проекта «Просто Учиться» Наталья Король, на данный момент практически любая семья может найти тот формат обучения, который им подойдет. В их каталоге более 300 проектов, которые помогают детям изучить общеобразовательную программу. «Если у семьи есть запрос на какие-то специальные подходы, жанры, форматы работы, они найдут любой вариант, который подойдет им под запрос и финансовые возможности»,— отметила эксперт.

По словам госпожи Король, сейчас, как правило, обучающий процесс выстраивается в формате трио, где родитель в диалоге с ребенком и школой вместе строят образовательный маршрут. Миссия и задача частной школы — найти в каждом ребенке талант и дать ему возможность реализоваться.

«Мы постоянно анализируем аудиторию родителей,— рассказала об изменениях в подходе к частным школам госпожа Король.— Если еще пять лет назад был запрос на комфортную психологическую среду: родители искали место, где ребенка услышат,— то сейчас ситуация изменилась, родительский запрос стал смещаться в сторону результативности. Скажем так: психологический комфорт — это базовый уровень требований. Если в частной школе ребенку некомфортно, к нему относятся как-то не так, то это как минимум странно. Потому что внимание к состоянию учеников стало "базой", и теперь активнее проявились новые запросы: на индивидуальный трек, на достижение результата, на конкретную программу, профилизацию в раннем возрасте ребенка. Это качественно меняет рынок».

По ее словам, за последние пять лет частные школы прошли большой путь трансформации, став еще более адаптированными под индивидуальные особенности каждого ребенка.

Исполнительный директор «Инфинанс» Илья Шаров

Исполнительный директор «Инфинанс» Илья Шаров

Фото: Антон Волошин

Критерии качества

На вопрос из зала, что такое качество образования и каковы его составляющие, госпожа Король ответила, что, помимо простых критериев качества в виде результата, который ребенок показывает на госэкзамене после 9 и 11 классов, есть и огромный пласт работы, который «не измерить линейкой», начиная от внутренней уверенности ребенка, его психологической стабильности, и заканчивая широким спектром взглядом на мир. «И я вижу здесь огромную работу, которую проводят частные школы и раскрывают эти неочевидные результаты своей работы родителям. Эта работа проводится всеми игроками этого рынка»,— заявила спикер.

Школа должна быть открытой, прозрачной, показывать качество результата родителям, уверен господин Рыжов.

«Я согласен, что надо быть открытыми, поэтому каждую неделю наши кураторы, которые есть у каждого ребенка, отправляют отчеты родителям о том, какие оценки ученик получал, с какими темами у него возникали сложности, какие уроки он, возможно, пропустил или какие домашние задания он не выполнил,— добавил господин Дворецкий.— То есть у родителей есть прозрачная картинка обучения. В общеобразовательной школе это делает классный руководитель, он дает родителям обратную связь. Но его одного на всех учеников не хватает. Наши кураторы являются мостиком между учеником и учителем».

Как отмечает Илья Шаров, исполнительный директор «Инфинанс», оценка качества — это всегда субъективное понятие. Однако, как полагает эксперт, шагом навстречу к решению этого вопроса будет обеспечение прозрачности взаимодействия с учениками «как с потребителями».

По мнению господина Шарова, в последнее время родители и сами ученики стали более компетентны в выборе места обучения. «Для того чтобы сформировать окончательное видение, надо целиком смотреть, что из себя представляет школа, есть ли у нее лицензия, соблюдает ли она лицензионные требования, как обрабатывает персональные данные и работает с педагогическим составом,— отмечает он.— Есть определенные трудности, с которыми представителям частных образовательных организаций приходится бороться: недостаток кадрового потенциала — это наша первостепенная задача. И мы с этим работаем: со своей стороны мы формируем такое поле, которое позволит обучающимся получать качественное образование и путь в жизнь».

В целом же, как заключил эксперт, качественный путь развития человека — это синергия среднего школьного образования, дополнительного образования, высшего и послевузовского образования. Но такая система может эффективно существовать только в рамках правового поля, отвечающего всем современным требованиям. Именно это направление сегодня требует особого внимания: обеспечение правовой и финансовой прозрачности частных образовательных организаций — ключ к доверию со стороны родителей и устойчивости самих школ.

Проекты и брифы

Еще один вопрос, который волновал слушателей дискуссии, какие есть преференции у выпускников при поступлении в вузы, с которыми сотрудничают школы? Однако, как отметили представители частных школ, их дать невозможно. Ведь дети поступают на общих условиях — по результатам ЕГЭ. «Но мы помогаем им сделать осознанный выбор и раньше подготовиться к поступлению»,— добавил Алексей Дворецкий.

Родителей также заинтересовало, как в дальнейшем реализовывается проектная деятельность детей.

«Проектная деятельность в школах сейчас — это одно из важных направлений,— заметила Наталья Король.— Сама работа с проектной деятельностью решает много разных задач. Не всегда результатом этой работы является какой-то продукт, но в чем прелесть этого разнообразия, существующего сейчас на рынке, что у частных школ за счет их гибкости больше возможностей договориться с бизнесом на реализацию проектов, получить запрос и в том числе довести проект до конкретного результата. Это неоценимая история, которая реализуется сейчас во многих школах».

По словам Максима Рыжова, в проектной деятельности в школе главное — участие, а не результат. «Очень важно вовлечь ребенка в проектную деятельность, и тут мы стремимся к стопроцентному охвату. У нас проекты пишут ребята с первого по одиннадцатый классы. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ученик мог сделать несколько проектов в течение года. В завершение учебного года проводится конференция "Семь минут славы", где каждый ребенок защищает свой проект».

В школьном образовании, как заметил господин Дворецкий, очень важен образовательный результат проектной деятельности, а не ее прикладной характер. «Я упоминал уже онлайн-колледж. Вот там со второго курса ребята работают с реальными брифами от наших индустриальных партнеров. Разработчики, например, пишут код для сервисов или приложений, маркетологи продумывают концепции продвижения товаров и услуг, юристы анализируют и разрабатывают договора. Там имеет значение прикладной результат, который может показать команда. А в школьном образовании важнее сам опыт работы в команде, опыт планирования, опыт презентации того, что получилось. В целом важен социальный опыт: дети начинают работать друг с другом, благодаря чему раскрываются таланты»,— резюмировал эксперт.

Ксения Ахметжанова