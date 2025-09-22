Парадокс захватил рынок труда

Парадокс на рынке труда — компании хотят меньше тратить на работников, но зарплаты растут. В 2025 году каждая третья организация снижает расходы на сотрудников. Год назад доля составляла 25%. По данным исследования консалтинговой компании «Б1», это идет вразрез с растущим уровнем зарплат и премий. В 2025 году 90% компаний уже провели или планируют пересмотр компенсаций работникам. Также фиксируется рост премий почти по всем категориям персонала. Параллельно наблюдается замедление найма новых сотрудников — резюме становится больше, чем свободных вакансий.

Чем объясняется такой парадокс, рассуждает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «На данный момент работодатель пересматривает систему оплаты труда. С одной стороны, он вынужден поднимать зарплаты, чтобы удерживать сотрудников, но, с другой, не готов давать дополнительные премии или социальные гарантии, как это было раньше, максимально урезая дополнительные расходы на персонал. Часто сотруднику важен именно фиксированный оклад, хороший уровень зарплаты, это его удерживает от поиска другой работы.

При этом за последний год инфляция была достаточно высокой, и математически это рост гонорара, но уровень зарплаты относительно инфляции остался примерно такой же.

В чем конкретно проявляется сокращение затрат на сотрудников со стороны компании? Работодатель удерживал сотрудников дополнительными льготами — это и обучение, и дополнительная страховка. Сейчас компания собирает дополнительные льготы. Бонусы уже не так приоритетны, как раньше. Сотрудникам и кандидатам нужна стабильная зарплата, которую они планируют получать ежемесячно. Активного роста зарплат мы не увидим. Возможно, работодатель уже будет думать об удержании сотрудников, например, с помощью различных льгот».

Ранее в Центробанке отмечали, что темпы роста зарплат снижаются в 2025 году, но все еще опережают увеличение производительности труда. В сентябрьском бюллетене регулятор также указал на масштабный дефицит кадров на некоторых предприятиях. Подобная ситуация на рынке труда связана не только с экономикой, но и с демографией, считает партнер компании FutureToday Денис Каминский: «Есть большие демографические процессы, которые определяют нехватку населения. Помимо этого, в каких-то отраслях и компаниях дела идут хорошо, а в каких-то хуже. Параллельно происходит перетекание трудовых ресурсов из одного сектора в другой. Поэтому где-то людей набирают, и по-прежнему активно ищут, где-то, наоборот, сокращают персонал. Процесс неравномерный, сокращаются какие-то отдельные подразделения и направления проектов, какие-то "плюшки".

Важно понимать, что сложившаяся демографическая ситуация долгосрочная и будет развиваться в таком ключе еще 10-20 лет. И компании, которые смотрят на горизонт хотя бы пяти лет, не сокращают резко штат сотрудников, так как понимают: когда экономика опять начнет расти, их неоткуда будет взять. И они пытаются чуть-чуть урезать так называемые плюшки, но при этом не испортить свою репутацию на рынке и не потерять особенно ценных людей, которые им понадобятся, когда рынок снова будет набирать обороты».

В августе “Ъ FM” рассказывал о росте долгов и скрытой безработицы на предприятиях. Тогда доля сотрудников, которые работали по системе неполного дня или недели, увеличилась с 9% до почти 14,5%. Эксперты отмечали, что такая тенденция наблюдается в автомобилестроении и производстве сельскохозяйственной техники.

Александра Майданская